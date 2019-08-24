丰田全力以赴为2020年奥运会研发电动汽车

IT之家8月24日消息 第32届奥林匹克运动会将于2020年在东京拉开序幕，而作为官方车队供应商的丰田正计划大规模部署电池动力和氢动力汽车。

具体来说，丰田将在燃料电池车及混合动力车的基础上向大会提供大约3700辆电动化车辆。预计电动化车型比例占所有提供车辆的约90%，其中，行驶中零排放的燃料电池车和纯电汽车的数量分别为约500辆及约850辆，合计1350辆，为奥运会史上最多。初步计算表明，2020年东京商用车队排放的二氧化碳平均量将低于80克/公里。因此，丰田的目标是让本届奥运会和残奥会使用的官方车辆都达到最低排放水平。

作为替代燃料领域的先驱，丰田早在1997年便推出了混合动力版的普锐斯，不过从那以后丰田便从新能源汽车的竞争中落后。好在丰田官方已表示将于2020年发布6款新电动汽车，这使得奥运会成为推出该系列产品的重要舞台。

Concept-i（2017年国际消费电子展期间首次亮相）将成为丰田作为火炬传递中的主力车辆，它将成为丰田展示其人工智能工作的重要平台：这款车内置有车载AI助手“Yui”并可实现高度的自动驾驶。

当然还有各种尺寸的电动滑板车。丰田计划推出300台电动滑板车以及数量不详的“个人移动设备”。

与地铁，火车和公共汽车等公共交通方式相比，大多数汽车在运输大量人员方面的效率较为低下。据报道，东京目前正在努力确保足够的公共汽车能够满足奥运会的需求，组委会预计每天最多需要2000余辆公共汽车以及至少两倍于现有数量的司机。