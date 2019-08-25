为什么美国一些城市会选择对5G说“NO”

北京时间8月25日讯，加州圣罗莎市议会成员杰克-蒂贝茨（Jack Tibbetts）知道自己遇到了难题。那是2018年初，他开始接到来自政治极端选民的电话。它们的共同点是：手机信号天线将安装在房屋旁边，这引发了人们对房产价值和健康状况的担忧。

根据世界卫生组织（WHO）的说法，大量证据表明，如果射频辐射对人类有任何影响，那么它与咖啡和泡菜等其他“可能致癌”的物质差不多。美国联邦通信委员会（FCC）援引美国食品和药物管理局（FDA）的数据，最近宣布，对这些天线射频能量的现有限制使它们更加安全。一位联邦通信委员会的高级官员表示，5G网络并没有什么独特之处会带来额外的健康风险。

所有这些都无法阻止社交媒体引发的阴谋漩涡，这种漩涡让健康恐慌在互联网上蔓延。整个北加州的城镇都在发布法令，以健康问题为由，将新的5G基站排除在居民区之外。包括新罕布什尔在内的四个州的立法人员提出议案，要求对健康影响进行进一步研究，否则就敦促国会这样做。国会议员托马斯-索兹（民主党）在写给联邦通信委员会的信中也表达了同样的担忧。

对于蒂贝茨来说，这些新的“小盒子”天线（用于4G网络，但可以升级到5G）在圣罗莎升空是否真的危险并不重要。其中一些安装在距人们卧室窗户仅20英尺的电线杆上，居民们抱怨Verizon没有通知他们就安装了电线杆。重要的是，他的选民不希望这些笨拙的公共基础设施离他们太近。蒂贝茨说，“我不希望有人呆在家里却有那种不安全感，家里本来应该是一个安全的地方。”“如果10年后这些发射塔没有致人患癌的迹象，我不会感到惊讶，但我的工作不是保护Verizon，而是保护住在自己房子里的人。”

无论居民们反对新建手机信号塔的理由是什么，蒂贝茨——以及全美无数的市长、州长和理事会成员——在现行规则下几乎没有或根本没有权力按照选民的意愿行事。他们也没有以前那样的回旋余地来为手机基站定价，而手机基站是公民倡议的一个有利可图的资金来源。那些采取行动的城市正在制定法规，即使这将使它们面临着被电信公司起诉的风险，就像本月在纽约州罗切斯特市发生的那样。

5G被认为是未来电信、全球竞争、创新乃至市政基础设施发展的关键，但它却成为了争论的焦点。除了升级现有的基站，估计还需要在电线杆、灯柱和建筑物上新建50万座基站和小单元。专家们还预计，该产品的推出周期将很长，可能长达10年或更长时间。大多数城市都想要5G，但他们不想被告知如何、何时、以什么代价实现5G。FCC已经通过了旨在加快5G推广的规定，这很可能会引发激烈的争论。

运营商与地方政府的博弈

“我这样做的个人原因是，我认为人类受到了威胁，”活动组织EMF安全网络（EMF Safety Network）的成员桑迪-毛雷尔（Sandi Maurer）表示。EMF安全网络旨在游说人们减少接触电磁场。在一定程度上，由于这种行动主义，加州马林县的许多城镇已经通过了限制居民区5G基站的法令或决议。像米尔谷这样的城镇指定了不允许高塔出现的区域，而且可能还要求它们之间保持一定的距离。

2018年，Verizon撤回了在加州塞瓦斯托波尔安装两个小型电池的申请，而没有起诉该市或将此事提交给FCC。但自那以后，FCC推出了5G快速计划，要求各城市和州在60或90天内批准新的5G天线。它还限制了政府领导人向承运商收取的新基础设施建设用地的费用——无论是电线杆、路灯，甚至是建筑立面。运营商喜欢这个计划。

AT&T的一位发言人提到了一份赞扬FCC新规定的声明，称这些规定“将有助于确保所有美国人，无论他们住在哪里，都能通过尝试和真正的自由市场激励，享受到这项新技术将促进的就业、投资和经济增长带来的好处”。

Verizon的一名发言人说，“我们正在寻找合理的接入方式和合理的价格，以便我们能够有效、迅速地将5G部署到社区以及在社区中生活和工作的人们。”

FCC主席Ajit Pai和特朗普总统都表示，下一代5G无线网络的广泛部署美国来说至关重要。FCC的一位发言人提到了该机构此前的声明：“为了使宽带提供商能够进入新的市场并部署高速网络，接入必须是快速的、可预测的、安全的和负担得起的。”

城市领导人表示，他们划分区域和监管基础设施的权力正在被削减。超过90个市和县联合起来进行了一场诉讼，目前正在第九巡回上诉法院进行审理，他们认为联邦通信委员会越权了。决定最早可能在春季做出，但也可能需要更长的时间。

加州圣何塞市的首席创新官希琳-桑托瑟姆（Shireen Santosham）说，该市已经批准了596个基站，所有这些基站都可以升级到5G。当这一计划开始实施时，圣何塞与电信公司签署了协议，以每根电线杆750美元至2500美元的价格建设新的小基站。如果这些城市在联邦通信委员会的诉讼中败诉，圣何塞市可能会被迫降低每根电线杆的最低收费。该市市长山姆-利卡尔多（Sam Liccardo）表示，该市非常希望推出5G网络。

但像其他城市一样，圣何塞希望能够收取更高的价格使用的基础设施，不仅为员工加快许可新基站还提供100万到200万美元需要支持一个项目，向贫困家庭提供宽带接入。利卡尔多说，尽管联邦通信委员会规定，许可证在60天或90天后自动获得批准，但在其他城市也可能发生类似的事情。他补充道：“即使联邦政府要求地方政府采取行动，地方官僚机构也有很多办法使之难以实施。”

布鲁金斯学会（Brookings Institution）研究员、FCC主席里德-亨特的前幕僚长布莱尔-莱文（Blair Levin）表示：“无线运营商所要求的，是各城市对待它们的方式，与其它任何一家申请建设许可的实体完全不同。我认为这将适得其反，因为随着时间的推移，你会得到一种敌对的关系，而不是一种合作关系。”

最典型的例子是罗切斯特市，它在8月8日被威瑞森公司起诉。威瑞森声称，该市的法规违反了联邦通信委员会的规定，“对无线运营商征收了部署和维护小型无线设施的非成本费用”。换句话说，威瑞森认为，该市将安装5G天线的公用事业电线杆的租金太高。

“联邦框架要求以成本为基础的非歧视性接入，这正是我们所寻求的，”威瑞森发言人表示。“这意味着联邦法律禁止特殊待遇。”

另辟蹊径挑战运营商

关于健康的争论很难上法庭，因为FCC拥有对电子设备的排放是否安全的唯一决定权，这一权利在任何当前的法庭案件或未决的联邦立法中都是不容置疑的。

另一种不同的——也是迄今为止更成功的策略——在5G基站的尺寸和形状上挑战运营商。

位于俄克拉荷马州的切罗基印第安人联合基图瓦族（United Keetoowah Band of Cherokee Indians）对联邦通信委员会目前的规定发起了法律挑战，华盛顿特区巡回法院最近做出了不利于联邦通信委员会的裁决，其中一项指控是，5G基站并不像宣传的那么小。

业内人士在简报中说，这些新天线只有披萨盒那么大，在其他方面可以与家用Wi-Fi路由器相媲美。但法院表示，尤其是当它们坐落在新安装的高塔上时，它们实际上非常大，非常显眼，需要对它们对环境的影响进行评估，而且它们还要遵守历史保护规定。

“即使只有20%的小型基站需要新建，正如一家无线公司和FCC在其简报中所估计的那样……这可能需要多达16万座密集排列的50英尺高的发射塔，”法院写道。

通信研究公司MoffettNathanson的创始人兼高级分析师克雷格-莫菲特（Craig Moffett）表示，尽管存在所有这些冲突，但大多数城市仍然渴望电信公司将5G带到他们的街道上。

该行业承诺，一种真正未来技术将从无处不在的超高速无线网络中源源不断地涌现出来——在这个更智能的城市里，你的自动驾驶汽车、你的AR头盔和你的自动排空垃圾桶永远保持在线。莫菲特说，“回想起来，我们可能会嘲笑自己当初多么愚蠢，不知道这些应用将被用于什么用途。”