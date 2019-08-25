索尼随身听问世40周年，如何影响了整个世界

据国外媒体报道，自第一款索尼磁带随身听（Walkman）问世以来，这款小巧的音频播放器品牌迄今为止已经推出了300多款各类设备，其从根本上改变了人们听音乐的方式习惯，也对消费电子设备领域产生了深远影响。





第一款索尼随身听于1979年问世。很快这个小巧的卡带设备就不再仅仅是一款流行的音频播放器。最重要的是它为每一位消费者打开了通往新世界的大门。

索尼随身听让5个小时的长途飞行变得不再那么难以忍受，也消除了漫步某个地方所带来的孤独感。从那时起，人们就很容易把这种简单而强烈的音乐快乐视为理所当然。我们所有人，或者说大多数人，都被困在耳机里，听着耳机里播放的音乐或播客，分散了我们早晚上下班路途的注意力，也分散了我们在健身房跑步机上的注意力。

随着索尼随身听问世满40年，其为全世界带来的影响力显而易见。随身听不仅刺激了苹果iPhone的到来，也刺激了迷你CD以及MP3播放器等创新音频技术，还让各种“另类”的流行音乐风格得以普及。

“为什么随身听很重要？内容控制。它是一种个性化的娱乐方式。”《国家》(The Nation)音乐评论家、哥伦比亚大学(Columbia University)教授戴维·哈伊杜(David Hajdu)说。“这对当时的人们来说是非同寻常的。”

1979年，当哈吉杜参加索尼随身听的发布会时，他并没有那么热情，当时他还在谨慎地宣传随身听的音质。“我刚刚看到了有史以来最愚蠢的产品，”他记得对女友说。“你应该戴着耳机到处听音乐吗?”

但是当他带着这个新设备在附近转悠时，他改变了态度。很快大众就被这个卡带设备所吸引，沉浸入各种音乐的海洋。

当然，这种习惯也造成了人际关系的隔阂。把人拒之千里之外比以往任何时候都更容易、更方便。在接受个人化体验时，我们必然会减少人与人之间互动的可能性。

“我们再也没有回去过，”哈伊杜说，“你可以为此感谢(或责备)随身听。”

为什么叫“Walkman”?

Walkman被收录进了牛津英语词典，它的名字听起来……会走路的人，而这个名字与音乐无关。

翻译道格拉斯·麦高恩（Douglass McGowan）解释说，这个组合词实际上是索尼日本团队的一项发明，结合了“Walky”和“man”两个词。“这个名字是出于必要，而不是基于任何市场调查。”

索尼的高管们一度担心“Walkman”在日本以外的地方无法翻译，于是在美国市场上将其标识为Soundabout（随处听），英国市场上的产品标识为Stowaway，而澳大利亚为Freestyle。索尼的美国分部甚至提出了另一个名称：Disco Jogger（迪斯科慢跑者）。但董事长盛田昭夫(Akio Morita)拒绝了这一提议，担心此举可能会疏远那些不喜欢著名迪斯科皇后唐娜·萨默(Donna Summer)的老客户。

但当到日本旅游的人开始购买随身听带回家时，这个名字就流传下来了，销量也大幅上升。当然，让人永远记住的还是Walkman。

事实和数据

索尼无处不在的随身听是如何在世界上留下印记的：

2.5小时:原随身听估计的电池寿命。一节5号电池可以将一张专辑完整播放两遍。

199美元:第一代随身听在美国市场的售价，相当于目前的1347美元。

3198美元:最昂贵随身听的价格，签名版256GB NW-WM1Z MP3播放器，重量也超过一磅(0.45公斤)。

300+:索尼以“随身听”品牌发布的各种型号设备。

4亿:索尼在全球销售的随身听设备数量，包括各类磁带机和MP3播放器。

从第一款索尼随身听到智能手机

1963年

电子产品品牌飞利浦推出磁性磁带，主要客群是记者和秘书用于记录采访内容。1977年，索尼以其笨重的录音设备Pressman进军市场。Pressman也是随身听原型机的基础。

1979年

索尼的首款随身听问世之前，该公司联合创始人井深大(Masaru Ibuka)曾建议设计一款小型个人音频播放器，可以提升播放磁带的用户体验。很明显，他对随身携带一台大型录音机感到厌倦了。

1984年

在光盘问世后不久，索尼就推出了Discman便携式CD播放机，这种设备在上世纪90年代占据了中心舞台。尽管音质有所提高，但这个脆弱的设备根本无法让用户在慢跑时听音乐。

1992年

索尼推出了其独特的MD格式，录制、数据压缩和定制功能均超越CD。索尼首年仅售出约5万台随身听。

2001年

苹果推出iPod，确保了在MP3市场的领先地位。这款设备的成功为2007年iPhone的问世打下了基础。索尼在错误地坚持其专有的ATRAC音频格式后，正忙于追赶基于MP3音频格式的随身听。

2019年

几乎每个人都在用智能手机听音乐。越来越少的音乐爱好者仍在寻找iPod Touch、Mighty Vibe和Walkman等产品。