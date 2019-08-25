收购一家毁一家，雅虎到底杀死了多少好产品

全球最大的轻博客平台Tumblr，又被卖身了。8月13日，Tumblr以300万美元卖给了WordPress的母公司Automattic。2013年，雅虎以11亿美元收购了Tumblr，仅仅六年时间，Tumblr变得一钱不值。

雅虎公司创造了一项记录，他家收购的所有优质产品都被毁掉：GeoCities、Delicious、Flickr、Tumblr等等。当年，谷歌创始人找上门要求被收购，雅虎拒绝；微软提出高溢价收购雅虎，雅虎拒绝。该公司的最成功一件事，是把雅虎中国卖给阿里巴巴，换来后者39%的股份。

雅虎是如何做到收购一家毁一家的？

雅虎曾寄希望通过收购初创公司来推动公司业绩的增长，自1997年以来，雅虎已收购了超过数百家初创公司。可雅虎收购的这些公司并没有为其带来太大增值。

托尔斯泰说：“幸福的家庭总是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”然而，对于被雅虎收购的一众创业公司来说，他们的不幸却是一样的：收购时买卖双方都非常愉快，表示将为用户带来更加美好的东西。然而，现实摆在那里，他们忙于克服整合问题、无休止的会议和压抑的官僚主义，使得产品发展缓慢，甚至停滞不前。合约期满可以自由离开的时候，始创人便纷纷离职。网站陷入困境，步入老年期，用户也拍拍屁股走人。

盘点一下雅虎那些糟糕的收购案，你就知道“产品杀手”外号不是虚名。

细数那些毁在雅虎手上的产品

在线音乐、视频网站鼻祖：Broadcast.com

1999年，雅虎收购了财务表现并不好的在线广播业务创业公司Broadcast.com，当时的收购价为57亿美元。这笔交易也被封为“买家最昏头的十大交易之一。收购刚结束没多久，互联网泡沫破裂，该公司资产几乎减记成了零。但是这桩交易成全了一个人。达拉斯小牛队的老板，马克库班是broadcast.com之前的主人，这是牛老板牛生中，赚的第一笔“大钱”。收购之后，该项服务改名为Launchcast，曾与多家企业展开过合作。但经过互联网浪潮的洗礼，互联网广播的理念彻底过时。

最早的搜索引擎霸主：Altavista

在Google未诞生前，早期互联网最优秀的搜索引擎是AltaVista，它由DEC公司研究人员创造，1995年上线，2003年被雅虎收购，AltaVista几乎并未进行任何创新。此外，AltaVista的精华技术都已被雅虎抽出并注射进了嫡系的搜索产品中。而如今的雅虎搜索后端则是微软的Bing。2013年，雅虎终止名存实亡的AltaVista。AltaVista几乎是一手打造了搜索市场，是Google之前最成功的搜索引擎，但最终的命运似乎也就是成为化石并被收入博物馆。

全球流量第三大线上虚拟社区：Geocities

1999年，雅虎以35.7亿美元收购了全球流量第三大线上虚拟社区GeoCities。雅虎地球村（GeoCities）是一个网页托管服务公司，1994年由David Bohnett所创立，地球村服务利用在托管网页上面放广告，从而赚取广告收益。自从于1999年被雅虎收购以后，几乎什么也没做。直到2009年6月，雅虎宣布在2009年10月26日关闭Geocities。

最早的图片社交产品：Flickr

Flickr在2004年2月由加拿大公司Ludicorp发布。在广受欢迎后，2005年3月被Yahoo收购。此后，Flickr就不再有早期的积极进取。2008年，原来的创始人相继离职。此后在2008年和2010年，虽然是公司剩下不多的受欢迎的服务，却而成为裁员的主要对象。据Flickr员工，被雅虎收购后几年里，Flickr团队花在产品开发的时间上大概只有15%，剩余85%是在和雅虎来回扯皮，加上雅虎大公司官僚体制，当年很酷、很新潮的Flickr无法创新，先错过了社交，后错过了移动互联网。等Instagram在移动平台火了两年之后，才想起来推出App，结果自然可想而知。

网络书签鼻祖：Delicious

Delicious原名del.icio.us，是免费的社群性网络服务，用于交流网页书签网摘。它在2003年底上线，由约舒亚·沙科特开发。Delicious从来没有被整合到雅虎的生态链里。大部分的时候都无视创始人，然后非常频繁的变动管理层人员。书签服务Delicious前工程师Dave Dash也表示，雅虎对收购后的产品缺乏规划和远景。尽管已经收购Delicious几年了，但雅虎并没有把它真正融入到自己的产品体系中。雅虎不仅放弃了Delicious创始人，频繁更换管理团队。

必须指出，收购之后的整合是成功率非常低的事情。在任何公司都是如此，雅虎只是除了收购阿里40%的股权、投资日本雅虎等，几乎没有成功案例。

雅虎内部显然存在很大问题，正如一份由雅虎高级副总裁所写的在公司内部流传甚广的文章指出，雅虎的中层忙于做PPT，都意味着在雅虎你不能沉下心来做产品。这也导致Delicious、Flickr等公司创始人先后离开。

创业教父YC创始人Paul Graham在1998年被雅虎收购了他的创业公司，他也跟着进入雅虎工作了几年，他曾经撰文回忆了自己上世纪末在公司被收购后在雅虎短暂的工作经历。1，雅虎把自己定位为媒体公司，靠卖banner广告赚快钱，来钱快，就不思进取；2，雅虎里工程师是二等公民，素质不高。

他的公司被雅虎收购的时候雅虎有500个员工（1998年）；他第一次访问Google办公室的时候Google也是500个员工。他在Google感受到了与雅虎不一样的精神面貌：他在食堂与Google员工聊天，聊到了操纵搜索结果排序（seo）的问题；Google员工颇有主人翁精神，问道：我们该怎么应对？

雅虎的衰落，当然不只这些原因。创始人的领导力和个性，走马灯式的经理人，甚至在所有巨头级互联网公司中，最近10来年的雅虎，基本上是唯一一个没有真正主人的公司等等，都是问题，一连串的问题。

谷歌也有许多失败的产品，比如社交及通信工具Google Buzz、Google+，谷歌问答、谷歌眼镜等等。但是在搜索、视频、手机操作系统等领域仍然处于行业的龙头地位。雅虎的问题不仅仅是搞死了一堆收购的产品，而且由于不够专注，自己曾经的优势业务也变得一团糟。进入21世纪以来，雅虎在产品线上面铺得非常宽广，视频、社交网络、游戏等方面都有所涉及。这就导致了它，再次忽略了最为重要的搜索引擎业务，给了对手崛起的机会。

可归根到底，问题可能在于，雅虎的DNA已经不适于这个时代了，它比较像传统媒体和新媒体交替时代的过渡产物，这家公司并不技术，也不倡导开放、UGC。它是一家披着新媒体的皮的传统门户。这样的公司在这个时代是无法与任何强劲对手竞争的。

雅虎将成为历史，但仍然值得被铭记

雅虎是互联网门户网站的开创者，那时它是网民上网的首选网站。很多中国第一代网民第一次上网接触的就是雅虎或雅虎中国。而中国的第一代互联网网站学习的榜样无不是雅虎和它的门户模式。2016年7月25日，美国电信巨头Verizon最终敲定以48亿美元收购雅虎核心资产。后Verizon将雅虎与旗下的AOL公司合并。让人感慨的是，20多年后，雅虎最后的命运是仍然作为一个门户与另一个门户整合。

每一家公司的存在都有它的历史使命，使命完成便可退出历史舞台。无论雅虎的未来如何，其对互联网的贡献将永不磨灭。雅虎是最早将电话黄页的信息搬到了网上的公司，而且雅虎提出了两个观点，对“用户免费”及“广告作为流量的变现渠道”对互联网意义巨大。就像吴军在《浪潮之巅》中讲的：

一百年后，如果人们只记得两个对互联网贡献最大的人，那么这两个人很可能是杨致远（Jerry Yang)和戴维·费罗（David Filo)，而不是今天名气更大的互联网企业家佩奇、布林或者扎克伯格。他们对世界的贡献远不止是创建了世界上最大的互联网门户网站雅虎公司，更重要的是制定下了互联网这个行业全世界至今遵守的游戏规则——开放、免费和营利，并且发明了一种让用户和客户可以不是同一人的新型商业模式。

正是因为他们的贡献，我们得以从互联网上免费得到各种信息，并通过互联网传递信息，分享信息，我们的生活因此得以改变。也许一百年后雅虎公司会不复存在，但是人们会把他们俩和爱迪生、贝尔及福特相提并论。