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佳能RF大三元镜头价格曝光，你的钱包准备好了吗？

2019-8-25 10:40:42来源：爱活网作者：弱鸡13责编：孤城评论：

自从佳能去年发布了首款全画幅无反相机EOS R后，想必佳能粉丝一直在盼着RF卡口的“大三元”镜头。就在最近，有消息称，佳能将于8月26日发布RF 15-35mm F2.8 L IS USM、RF 24-70mm F2.8 L IS USM、RF 70-200mm F2.8 L IS USM三款镜头，而我们最关心的价格也已曝光。

据称，其中佳能RF 15-35mm F2.8 L IS USM、RF 24-70mm F2.8 L IS USM镜头将于10月份上市销售，RF 70-200mm F2.8 L IS USM镜头将于12月份上市销售。也就是说，最晚到12月，佳能全幅无反相机的用户就可以凑齐RF大三元镜头了。

当然，我知道你们最关心的还是价格问题，以下是曝光的佳能RF卡口大三元价格：

佳能RF 15-35mm F2.8 L IS USM售价2499美元（约合17700元人民币）

佳能RF 24-70mm F2.8 L IS USM售价2499美元（约合17700元人民币）

佳能RF 70-200mm F2.8 L IS USM售价2799美元（约合19900元人民币）

据了解，8月26日除了会发这三款镜头外，还会发布EOS 90D、EOS M6 MarkⅡ两款相机。那到底传闻是否属实呢，就让到下周我们拭目以待吧

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关键词：佳能大三元

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