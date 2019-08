佳能RF大三元镜头价格曝光，你的钱包准备好了吗？

自从佳能去年发布了首款全画幅无反相机EOS R后,想必佳能粉丝一直在盼着RF卡口的“大三元”镜头。就在最近,有消息称,佳能将于8月26日发布RF 15-35mm F2.8 L IS USM、RF 24-70mm F2.8 L IS USM、RF 70-200mm F2.8 L IS USM三款镜头,而我们最关心的价格也已曝光。

据称,其中佳能RF 15-35mm F2.8 L IS USM、RF 24-70mm F2.8 L IS USM镜头将于10月份上市销售,RF 70-200mm F2.8 L IS USM镜头将于12月份上市销售。也就是说,最晚到12月,佳能全幅无反相机的用户就可以凑齐RF大三元镜头了。

当然,我知道你们最关心的还是价格问题,以下是曝光的佳能RF卡口大三元价格:

佳能RF 15-35mm F2.8 L IS USM售价2499美元(约合17700元人民币)

佳能RF 24-70mm F2.8 L IS USM售价2499美元(约合17700元人民币)

佳能RF 70-200mm F2.8 L IS USM售价2799美元(约合19900元人民币)

据了解,8月26日除了会发这三款镜头外,还会发布EOS 90D、EOS M6 MarkⅡ两款相机。那到底传闻是否属实呢,就让到下周我们拭目以待吧