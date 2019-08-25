克罗地亚发现3枚奇异古代头骨，其中一人可能来自匈奴

世界各地都曾发现过古代畸形人类头骨，部分头骨结构十分独特，颇似科幻电影中的外星人。近期，考古学家在克罗地亚再次获得新发现——挖掘出土3具古代尸骸，其中两具头骨呈削尖状，是人为变形的结果，其历史可追溯至公元415年到560年。

畸形头骨是外星人，还是某些特殊文化象征？

每个头骨都具有不同的形状，或许是为了表明其属于某个特定的文化群体，回顾人类历史，古代时期从欧亚大陆、非洲和南美洲，世界各地都存在着人为颅骨变形术，通过使用紧密的头饰、绷带或者刚性较强的工具塑造头骨结构，这是一种具有特定意义的美感，还是某种神秘部落仪式？迄今科学家未揭开其中的谜团。

古代文化对这种畸形头骨行为具有不同的解释，部分专家推测畸形头骨显示了特殊的社会地位，代表着某个家族的特征，或者当时人们认为畸形头骨更漂亮。迄今最早的畸形头骨术始于1.2万年前的中国，但是畸形头骨术最初的起源，现已无法考证，或许源自中国，或许是在世界各地独立出现。

目前，考古学家在克罗地亚Hermanov vinograd考古遗址的一个墓穴发现3具尸骸，2014-2017年之间，他们使用各种方法分析这些骨骼，包括DNA分析和放射性成像，一种利用辐射来观察头骨等物体内部的方法。

畸形头骨死者是公元415-560年的男性少年

他们分析结果显示，这些头骨是12-16岁死亡的男性少年，他们呈现不同程度的营养不良，但这并非是他们最终死亡的原因，克罗地亚萨格萨布人类学研究所生物考古学家马里奥·诺瓦克(Mario Novak)称，他们很可能患有某种疾病，很短时间内死亡，骨头上没有留下任何创伤痕迹，很可能是感染鼠疫。

同时，诺瓦克和同事并未在墓穴里找到证实死者社会地位的器物，分析结果显示，这3位少年死亡时间大约在公元415-560年，这段时间正处于大迁移时期，也是欧洲历史上最混乱动荡的时期，当时罗马帝国灭亡之后，全新的人口涌入欧洲，欧洲出现不同的文化，这些成为现代欧洲国家和文明的基础。诺瓦克说：“换句话讲，这段时期奠定了我们当前的欧洲文明。”

其中一个死者可能是匈奴人

对这3具古代男孩的DNA分析表明，一个具有西方欧亚血统，一个具有近东血统，一个具有东亚血统。

诺瓦克说：“来自近东的男孩拥有圆形直立的变形颅骨，意味着他的前额后方额骨变平，颅骨高度‘显著增高’，可能来自欧亚大陆西部的男孩没有任何头骨变形，而东亚血统男孩拥有一个斜变形头骨，意味着头骨呈对角形拉伸。”

诺瓦克表示，我们认为欧洲不同颅骨变形被用于作为某个文化群体相关的视觉指标，目前还不清楚他们属于哪一支文化群体，不过那个东亚男孩很可能是匈奴人，现在诺瓦克和他的团队希望从欧洲找到更多的颅骨变形样本，便于更大范围地了解这种“畸形文化”。该研究报告发表在8月21日出版的《公共科学图书馆·综合》杂志上。

2003年曾发现15厘米长的“外星人”！

早在2003年，考古学家曾在智利阿塔卡玛沙漠发现一具微型“外星人”，这具尸骨十分精致，但结构完整，头骨被拉伸，可清晰地看到肋骨，体长仅有15厘米。

这则消息当时具有轰动效应，人们更多地相信这就是期待已久的神秘外星人，但经过科学家检测分析，事实上这是一具女婴尸体，基因检测显示她与侏儒症、脊柱侧凸、骨骼发育不全有关，身体有多处基因突变，应该是刚出生不久的女婴。