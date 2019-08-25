保时捷是如何设计纯电跑车内饰的？

「20年后，哪一款电动车设计能够像现在的『燃油老爷车』一样经典？」作为设计出了无数经典车的保时捷来说，保时捷Taycan需要成为经典。

作为品牌首款纯电动跑车，全新保时捷Taycan将成为保时捷开启新纪元的关键王牌。

「尽管是电动汽车，我们希望它依旧是保时捷。」在保时捷Taycan发布之前，极客公园有幸和保时捷的研发、设计等同事做深入交流。尽管其他参数和信息以及保时捷的一些「秘密武器」还要在它9月4日全球首秀之前保密，但现在我们可以聊聊这辆车最重要的设计之一——内饰。

视觉、触感、听觉、交互……对于和用户接触最多、需要科技化改造更多的内饰来说，保时捷也一定要在这之上树立一个新基准，甚至是为保时捷下一个时代的建立一套全新的设计基础，以延续在保时捷的其他车型上。

从项目之初，四年时间保时捷在内饰设计上也花了足够多的时间精力。既要保证保时捷的基因不被消磨，同时还要大胆创新，这看似是一个矛盾的需求，但当它展现在你面前的时候，便能够感受到这其中的平衡。

「少即是多的哲学在这里同样适用。」保时捷全球内饰设计总监Ivo van Hulten解释道，「全新Taycan的内饰融合了品牌经典的设计元素与全新的用户体验，并以简洁优雅的形式呈现。」

▲全新保时捷Taycan的内饰|官方提供

「经典的也是全新的」

经典的设计元素被重新诠释，被引入了数字化时代。

全新Taycan的驾驶舱内，「极简、清晰」也许是形容这个全新构造的布局搭配最好词语。五块屏幕被加入了保时捷之内，但意外的是屏幕并不突兀，甚至「隐藏」的很好。驾驶舱依旧是围绕驾驶者设计，面板设计采用利落、超现代的风格。

1、「初代911的仪表盘」

首先最引人注目的便是这一块16.8英寸的「悬浮」曲面显示屏。保时捷从1963年初代911简洁的仪表盘上汲取灵感，并延续了这一设计风格，采用保时捷典型的圆形仪表样式。仪表板的最高点是「曲面组合仪表」，仪表板的上缘和下缘呈翼形贯穿整个仪表台，突出了以驾驶者为中心的设计。

组合仪表取消了传统的仪表罩，让屏幕「悬浮」在驾驶者面前。但同时为了防止强光干扰以及夜间反光，保时捷在这块曲面仪表盘的表面玻璃覆盖了一层「气相沉积偏光滤镜」同时带有防反光涂层。用非常巧妙的设计解决了光线干扰的问题。

▲全新保时捷Taycan仪表板的最高点是独立式曲面组合仪表|官方提供

驾驶者可以为组合仪表选择四种显示模式：

经典模式（功率表）采用保时捷典型的圆形仪表样式，简明的呈现形式方便驾驶者快速读取信息。中央的功率表取代了转速表。

地图模式用地图取代中央功率表。

全地图模式取消了圆形仪表，取而代之的是一张全屏显示的导航地图。

纯净（精简）模式只显示车速、道路标志和导航指令（以最简单的箭头显示）等最基本的行驶信息。

曲面的屏幕两侧边缘还有用于操控照明（左侧）和底盘功能（右侧）的小触控区。因此，整个组合仪表比方向盘要宽，这也是在向初代911的标志性设计致敬。

2、「保时捷918 Spyder的选档开关」

每个细节都被精简到了极致，只保留其精髓。像保时捷918 Spyder一样，全新Taycan的仪表板上也选用一个紧凑的选档开关取代了选档杆，过去的经典「剃须刀」档杆瞬间融入了电动跑车的设计之中。

这也让中控台更为整洁，并增加了独有的储物空间。

▲1969-1975款保时捷911车型仪表板| LoeberMotors

3、「经典的点火按钮」

除了大量的创新，全新Taycan还有一个保时捷认为「不可或缺」的细节。与传统保时捷车型上的点火锁一样，电源按钮位于方向盘左后侧。

在电动车上为什么还要保留传统的点火按钮？Ivo van Hulten解释道，这其实更像是保留一种「仪式感」。一种特殊情况是，即便用户下车时没有按「点火按钮」，用户锁车的时候，车辆就会自动关闭。

4、「992的方向盘」

坐上Taycan，你会发现你手握的还是那个熟悉的保时捷。Taycan使用的是与992相同的方向盘。

方向盘有两种配置可选。基本型方向盘可通过装饰组件的不同颜色饰件进行定制。选装的GT运动型多功能方向盘具有鲜明的设计特色，以外露的螺钉头装饰，并且带有一个保时捷特有的圆形模式选择开关，用于驾驶模式切换。

交互界面的「重塑」

在Taycan上几乎看不到开关和按钮等传统控件，设计师将这一切融合的非常好。中央的10.9英寸信息娱乐系统显示屏和选装的副驾驶侧显示屏组合成一个整体的黑色面板外观玻璃带，从视觉上「隐藏」在了整体内饰之中。

▲全新保时捷Taycan的内饰设计图|官方提供

「触控+语音」的「嗨，保时捷」

物理按键明显减少，于是智能且直观的控制方式成为「新主流」。如触摸操作以及可通过「嗨，保时捷」命令唤醒的语音控制功能。这个语音控制支持自然语言的指令，包括「我好冷」「带我回家」等语音操作。语音控制功能经过优化，可让驾驶者更快进入所需的菜单项。

同时，更特别的一点是它还支持「触控+语音」的新操作尝试，例如说「带我去这里」同时用触控选择屏幕里地图上的位置。

中央显示屏+副驾驶屏

全新Taycan所有的车辆设置均可通过中央显示屏直接完成，包括保时捷主动悬挂管理系统（PASM）。通过主屏幕，驾驶者可快速访问导航、电话、媒体、舒适功能和保时捷智慧互联（Porsche Connect）的等各项应用程序。在全新Taycan上，副驾驶侧首次可以选装显示屏，让前排乘客在不打扰驾驶者的情况下进行便捷操作，甚至可以同时打开两个不同的地图操作，当然这两块屏幕的控制都是基于同一个系统。

▲中央显示屏+副驾驶屏+中控台|官方提供

拥有触感反馈和「手写板」的中控台

倾斜的中控台特别强化了低矮的坐姿感受，保留了明显的保时捷风格。中控台上集成了8.4英寸大触控板。特殊的是这块屏幕带有触觉反馈，拥有「实体按键的感受」，使得空调等设置更为直观便捷，同时它还支持「双指音量」操作。

这块屏幕的下半部分被设置成了一块「手写板」，支持远程遥控和手写识别，能够更快输入地址等信息。

▲拥有触感反馈和「手写板」的中控台|官方提供

电控出风口成就「虚拟气流控制」

为了展现极简设计理念，保时捷用电控的空调出风口取代了经典的机械式格栅条，实现了气流的全自动数字化调节，即「Virtual Airflow Control」（虚拟气流控制）。点击屏幕上的气流，即可随意拖动选择气流方向。

为了简便，空调还配备了一些「一键模式」：「Focused（集中）」模式可吹送高速定向冷风，「发散（Diffused）」模式则提供无气流空调功能，以及自定义模式。

如果选装了高级四区恒温空调（Taycan Turbo及Taycan Turbo S标配），还可通过后排的5.9英寸触控屏进行操控。

个性化与「创新材料」

全新Taycan的配色和材料设计依旧可实现高度的个性化，从传统到现代，有多种风格可选。既可以选择经典的真皮，也可选用橄榄叶鞣制的环保型致新真皮（OLEA）。

此外，保时捷首次在Taycan上提供完全不使用真皮的内饰，而是选用Race-Tex材料与无真皮织物相结合。Race-Tex是一种含有再生聚酯纤维的微纤维材料，与传统材料相比，生产这种材料所产生的二氧化碳减少了80%。地板垫采用再生纤维「Econyl」，主要用回收渔网等材料生产而成。

全新Taycan的专属内饰颜色有黑色与石灰岩米色双色内饰、黑莓色、阿塔卡马米色，以及梅伦棕。可选的内饰组件有黑色、暗银色或香槟调的钕灰色，在内饰的多个区域呈现特殊的对比效果。车门和中控台可以选用木饰表面、哑光碳纤维表面、深压花铝或织物。

全新保时捷Taycan的内饰设计图|官方提供

单从保时捷Taycan的内饰与车内交互上，我们已经能够看到保时捷非常多的「首次」，例如尝试全新的交互，而另一方面也能看到非常多的经典设计被重新塑造。

这些设计往往都反应在细节之上，而许许多多的细节最终才组成了一个完美的体验。当然关于保时捷Taycan的故事才刚刚开始，真正突破性的技术以及「杀手锏」我们在九月就能见到了。

但是相信你已经理解：这款纯电动跑车Taycan，它还是那辆保时捷。