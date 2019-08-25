腾讯与重庆深化合作推智能产业，启用西南总部大厦

腾讯西南总部大厦正式启用，重庆市有关领导与腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾等腾讯公司高层出席仪式。重庆市政府与腾讯公司签署全面深化战略合作协议。

今后，重庆市政府与腾讯双方将重点围绕深化大数据和智能产业发展，数字文化产业、智慧城市等领域，开展全方位、深层次、实质性战略合作。

据悉，双方拟在探索推动成立开源协同研究院及产业基地、加强数字大数据智能化人才培养合作、共建“智能重庆”数智制造平台、推进腾讯云启基地在重庆落地四个方面，助推重庆智能产业发展；拟从数字人才培养、推动数字内容产品国际化等方面，推动重庆数字内容产业发展。

腾讯将在渝与重庆工程学院落地腾讯云大数据学院，并与重庆邮电大学、西南政法大学等多所大学达成智慧校园及人才培养合作意向，共同培养大数据智能化领域的专业人才，后续还将一同打造数字内容产品国际贸易基地。同时在数字经济产业方面，腾讯还将在九月在渝落地腾讯光子（重庆）创新研发基地及腾讯数字内容研发基地。

作为战略合作中的重要一项，未来双方将共同打造重庆智慧城市，合作推动腾讯未来城市（WeCity）战略在重庆市落地，以重庆市智能中枢建设为契机，结合腾讯城市级三中台服务能力，打造重庆市“城市服务能力体系”。

此外，在智慧文旅方面，自去年腾讯与重庆市武隆区共同打造“一部手机游武隆”，今年腾讯与重庆南川区正式签署协议共同打造“数字文旅示范区”。

在仪式现场，腾讯还与重庆市市委组织部、市住房城乡建委、市文化旅游委、市大数据发展局、重庆市税务局、两江新区管委会、悦来投资集团、南川区政府、重庆广播电视集团（总台）、重庆中国三峡博物馆、重庆工程学院等多个部门及单位举行了战略合作签约。