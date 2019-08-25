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北京新能源指标申请突破44万人，新申请者或将排队至2028年

2019-8-25 14:49:55来源：TechWeb作者：行者崟涛责编：嗜橙评论：

8月25日上午，北京小客车指标办公布了本期小客车指标申请审核结果和配置数据。截至本期，新能源指标总申请人数突破44万，按照现行规则测算，新申请者或将排队至2028年。

此前有媒体报道，上期摇号时，普通小客车指标约为2546人抢一个指标，本期中签难度将再次攀升。2019年第4期小客车指标摇号将在26日上午进行。

经审核，截至2019年8月8日24时，普通小客车指标申请个人共有3317404个有效编码、单位共有66820家；新能源小客车指标申请个人共有442411个有效编码、单位共有9575家。

经市公安交通管理局审核确认，2018年6月26日中签过期未用个人普通小客车配置指标56个，按规定纳入本期个人普通小客车指标配置，因此本期将配置个人普通小客车指标6389个；配置单位普通小客车指标266个。

按照《关于示范应用新能源小客车配置指标轮候配置有关规则的通告》规定，个人和单位新能源小客车指标年度配额已用尽，审核通过的有效申请编码按照规定将继续轮候配置。而今年个人新能源小客车指标5.4万个已于第一期分配完毕，截至本期，新能源指标总申请人数突破44万，按照现行规则测算，新申请者或将排队至2028年。

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关键词：新能源

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