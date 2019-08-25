太空作案：NASA女航天员空间站入侵前任银行账户

IT之家8月25日消息 根据英国卫报的报道，一名NASA宇航员在国际空间站(ISS)居住期间，黑进了已分居的性伴侣的银行账户中。目前，NASA正在进行调查，《纽约时报》称这似乎是近地轨道内首次犯罪指控。

▲图自Alexander Nemenov/EPA

据报道，宇航员安妮·麦克莱恩承认，她在国际空间站上访问了这个账户，但否认有任何不当行为。她通过一名律师表示，她在管理她们的错综复杂的财务状况。

目前，麦克莱恩已在完成六个月的任务后返回地球。

据称，和她分居的配偶夏莫•沃登(Summer Worden)已向美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)提出申诉。据沃登说，她的银行账户被一台NASA电脑非法入侵。

在她们分手之前，麦克莱恩一直在抚养沃登的小儿子，并提供经济支持。她的律师说，她进入银行账户是因为她要确保家庭财务状况正常，有足够的钱支付账单和照顾沃登的儿子。她不知道沃登曾要求她不要再进入这个账户。

据悉，美国、俄罗斯、日本、欧洲和加拿大参与建造和运营国际空间站的太空机构已经制定了相关程序，以处理宇航员在绕地球轨道飞行时出现的法律问题。目前NASA正在对此进行调查，NASA发言人拒绝对此置评。