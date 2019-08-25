英国拟在机场推行3D扫描设备，未来或将解除液体上机限制

IT之家8月25日消息 据中央通讯社报道，英国首相约翰逊（Boris Johnson）今天要求所有英国境内的机场于2022年12月前全面换装最新的3D行李扫描设备。

据路透社和英国广播公司新闻网（BBC News）指报道，英国各部会首长表示新设备将显著提升机场安检质量，加快登机检查速度，同时未来旅客或将可以携带任意容量的液体登机。据悉，这项设备类似于医院用的电脑断层扫描仪（CT Scan），目前该项机器已在伦敦希斯罗机场（希思罗机场）完成安装并展开测试。

新安检设备将能够让安检人员更清晰地看清旅客行李中的物品，同时还可放大，旋转影像。

目前旅客随身行李内所携带的液体物品之容器，体积不可超过100毫升，且所有装有液体的容器必须被装在长宽20公分的透明塑胶袋供安检人员检查。这项措施从2006年11月施行至今，据称英国警方当年查获一起将爆炸物藏于饮料瓶中企图在10架飞机上引爆的未遂案件，这也让英国有关部门在之后的3个月内完全禁止乘客携带液体上机，之后才规定了液体容器不得超过100毫升的限制。

而对于今天宣布的机场扫描设备升级计划，英国首相约翰逊表示此项举措将为旅客省去很多麻烦并将显著改善机场安检。约翰逊表示，新机器让全球旅客进出英国机场比以往都要更容易，如此一来便可强化英国机场在全球航空领域中的重要性，巩固英国在全球贸易，旅游，投资的枢纽地位。