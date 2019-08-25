饮用水空气中都含塑料微粒，它对健康影响有多大？

科学家们已经开始揭露一场全球性的恐怖秀：塑料微粒污染。包括北极浮冰在内的一些意想不到的地方，已经出现了塑料微粒。这些微粒在空气中飘浮，也就是说人们在呼吸着塑料微粒，吃着它，喝着含有塑料的水。

人们对塑料微粒如何影响人体仍然知之甚少。这给世界卫生组织带来了困难，该组织近日发布了一份关于饮用水中的塑料微粒的研究状况的详尽报告。它得出的结论是：就目前有限的科学研究来看，没有证据表明饮用塑料微粒会对人体健康构成威胁。

作为世界卫生组织的协调员，布鲁斯·戈登(Bruce Gordon)帮助完成了该项报告。“我们从审查过的数据中得知，我们正在摄入塑料微粒。我们也知道这引起了消费者的担忧。”他说道，“我们想要传达的信息是，向世界各地的饮用水消费者保证，根据我们对风险的评估，它对人体健康影响低。”

该报告敦促科学界进一步研究塑料微粒对人类健康的潜在影响，而且要加快研究。它呼吁全世界控制塑料污染灾害，因为除了人类以外，塑料微粒甚至已经对这个星球的偏远地区造成了毒害。它们在洋流深处流传，出现在人们食用的海鲜中。塑料微粒的普遍存在令人恐惧，人类也没有办法将其清除。

来自斯特拉斯克莱德大学的环境污染科学家迪奥尼·艾伦（Deonie Allen）说道，对于塑料微粒，“我们有很多东西都不了解。”

人类产生的塑料之多令人膛目结舌——2015年产生近4亿吨，到2025年这一数字预计还将翻一番。据估计，每年有800万吨塑料进入海洋，但研究人员只能追踪到其中的1%。其余的似乎都消失了。

塑料微粒正以多种方式进入饮用水。其中一些是在空气中携带的——它们被称为“城市尘埃”，所有的微粒都从鞋子和轮胎之类的东西上飞下来——会落在像水库这样的淡水资源当中。塑料垃圾也会落入淡水资源中，因为它们在阳光的烘烤下会变得易碎，而后随着时间的推移分解成越来越小的碎片。像瑜伽裤这样的纺织品会有塑料微粒纤维脱落，这些纤维会随着洗衣水一起流出来。

该新报告指出，淡水资源在供应给消费者之前当然是经过处理的，这就消除了大部分的塑料微粒。但它也警告说，在发展中国家，人们的水并不总是能够获得这种净化处理。此外，由塑料本身制成的处理设备也可能为供水带来塑料微粒。

在当下的研究早期阶段，相关研究的数目很少，而且研究人员还没有确定出一致的研究方法。世界卫生组织报告汇编的9项研究反映出，目前的研究颇为零散。有的研究瓶装水，有的研究自来水。有的将水样品过滤成微米级的微粒，有的则将比其大100倍的微粒加到水里。有的确定了他们所发现的塑料的种类，有的则没有。因此，他们报告的污染水平从每升0颗到数千颗微粒不等。结果是，这些发现几乎不可能拿来比对。

此外，塑料微粒可能会对人体肠道产生一系列的影响。世界卫生组织的报告指出，大多数的塑料微粒粒子似乎都无害地通过肠道。但是，科学界还需要进一步研究这些粒子的大小如何影响它们通过肠道，或者肠道组织是否会吸收较小的粒子。此外，塑料还会附带一些东西——它们过滤掉的化学物质（被称为“沥滤物”），以及可能附在它们上面的细菌、病毒等外来生物体。

关于塑料微粒还有很多未知之数。世界卫生组织强调说，对于饮用水，我们有很多证据充分的问题需要担心。“我们需要聚焦于已知的风险。”戈登说道，“我们现在从世界卫生组织和联合国儿童基金会（UNICEF）的数据中得知，目前有20亿人饮用的水受到粪便污染，这每年造成近100万人死亡。该问题必须要成为全球各地的监管机构的关注焦点。”

科学家们正在努力更好地了解塑料微粒对人类健康的潜在影响，与此同时，世界各地的人们将继续饮用、食用和呼吸塑料微粒。