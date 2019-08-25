消灭山寨的不是高端制造，而是普惠制造

前不久，雷军在小米9周年狂欢节上表示：小米九年，消灭了中国的山寨手机。

极致性价比是小米一直以来的价值观。虽然从商业角度，业界对小米模式存在很多争论，但是无可争议的事实有二：第一，用户是受益者，且极致性价比让更多的普通消费者受益，而不只是高端消费者。第二，曾经非常猖獗的山寨手机，确实消失了。

不仅是小米，有品、网易严选、必要，再到拼多多、京东、淘宝，他们的模式虽然不尽相同，但是他们都是通过激发中国制造企业的潜力，让更多的消费者受益于中国制造，同时在一个又一个领域消灭着山寨货。

在生产力与用户需求之间，需要一座高效的桥梁

深圳是一个充满活力的城市，这里不仅有技术创新前沿的科技企业，也有着无数高品质制造能力的代工厂，同时还有一个神奇的地方叫华强北。曾经一度，占有率极高的山寨手机，多数都是从这里流向全国各个城市。不止手机，从早年的DVD、MP3、PAD、笔记本，到现在的无人机、电子烟，什么火这里就卖什么，没有品牌或是假冒大牌山寨货占很大的比例。

“一件十几元成本的衬衫在商城里卖到几百元。”雷军曾经吐槽。他认为中国商业流通的效率特别低下，任何商品在流通环节层层加价，最后到消费者手中就非常贵，“中国制造业这么厉害，在中国买到的产品不够好，而且价格比美国贵那么多倍。”

所在，很多企业就不设计、不创新，“拷贝”别人的产品，或者是在制造上偷工减料，致使山寨货横行。

其实，山寨也是特别历史时期的产物。一方面，大品牌营销、渠道、管理成本都非常高，所以价格也就非常高，大品牌与消费者需求之间存在断层。另一方面，有制造能力的工厂长期以代工为主，又没渠道、品牌能力，同时还离用户特别远。就连大家最熟悉的富士康，那已经算得上全球最大、最好的代工企业了，几度推出自有品牌产品都不成功。代工企业的利润极低，这也抑制了企业的持续创新能力。所以，“蹭名牌”就成为很多有生产制造能力的企业提高销量、提高利润的惯用手段。

小米手机以极致性价比、极低的利润，消灭了山寨手机的生存空间，受益的不止是小米，而是整个中国智能手机军团的崛起。

同样，小米这样的策略用到小米生态链上的每一个品类。比如小米手环上市之前，市场上的手环大多是1000-2000元的价格区间。这样的价格，本质上将很多用户挡在了外面，手环的普及率很低。小米手环以79元的价格面市，一下子击穿了市场，用户规模迅速打开，每一个普通人都可以没有决策压力、轻松地买一个手环。这时候，我们看到小米手环因为销量极大，拉低了成本；制造企业因为销量大将过剩的产能释放出来，订单越来越多；用户则是创新科技的受益者。

都说中国是制造大国，很多年都隐藏在全球各大品牌的背后做代工。在世界大牌的严苛要求下，中国的制造企业虽然没有品牌，但是有着极高的制造水平，大都是被苹果、索尼、惠普、微软、亚马逊、夏普这类顶级企业“虐”过的。

在中国市场，一端隐藏着过剩的优质生产制造能力，另一端是用户的需求越来越个性化，对产品品质要求更高。在这两端，需要有一个高效的连接，就可以更好地体现中国制造的价值。

1999元的65寸4K智能电视能赚钱吗？C2M可以

兆驰是全球第四大电视制造企业，长期为国际和国内一线品牌代工，客户包括日本知名电视品牌JVC，以及小米、海尔等，年产能超过1000万台。兆驰生产线的自动化率超过70%，供应链信息化达100%。

虽然中国很多企业都具备这样在全球都算是比较领先的生产能力，但是因为处于产业链最低端，一台商品的代工费只有十几元，长年就像一个计件工人一样拿着最低工资。因此，每一个代工大厂都拥有自有品牌的梦想，但是稍有不慎就会碰得头破血流。兆驰2015年以9.67亿元从东方明珠手中收购风行在线63%的股份，并与东方明珠共同创立自有电视品牌“风行电视”，希望发展自己的电视品牌，但开拓品牌的速度比想象中要慢一些。

因此，拼多多的“新品牌计划”选中了兆驰。拼多多知道用户喜欢什么、需要什么，JVC有技术也有设计能力，而兆驰生产能力就摆在这里。谁也想不到，今年7月1号JVC、兆驰与拼多多达成合作后，从电视的备型、选料、整机生产，到产品进入拼多多的仓库，只用了40天时间就完成整个过程，而在电视行业来说平均要三个月的时间。这或许就是雷军一直说的效率问题吧。

不仅设计、选料、生产的效率提高了，通过拼多多可以直通海量用户，省掉了铺广告的成本，渠道效率也达到最高。所以，用户真的可以买到1999元的65寸4K智能电视。喜讯是，上线不到24小时，累计销售数量就超过了4000台，累计销售额超过400万元。

所谓的“新品牌计划”，是指拼多多采用C2M（Customer-to-Manufacturer，用户直连制造）模式，通过与工厂合作直接将产品触达消费者，减少中间的流通渠道，以省去大量的渠道成本。这是拼多多去年开始的新战略。

其实，这样的数据就足以证明用户需求的潜力巨大，有待进一步挖掘更多的品类，来满足用户丰富的需求。据拼多多方面透露，进入电视行业只是开始，拼多多接下来还会布局智能冰箱、移动空调、智能灯饰，再到按摩椅、扫地机器人等3C品类。那么，在小米消灭了手机的山寨之后，拼多多的新品牌计划，是不是可以消灭更多的山寨品类。

当然，在消灭山寨的路上，不止有拼多多在努力。

小米、网易严选这类企业，自己设计，找到最优质的工厂生产，以自有品牌向消费者提供高质低价的产品，他们的品牌本身就是一个背书。

还有淘宝、京东这类传统电商企业，在“拼工厂”的启发下，也纷纷推出C2M模式。拼多多曾提出预计扶持1000家工厂品牌，以目前用户的接受程度来看，1000家应该不是终点。此后，今年5月，京东推出“厂直优品”计划，目标是覆盖10万家工厂；淘宝也跟着提出了三年改造一万家工厂的方案，将传统工厂带进淘宝。

C2M模式，在消费者与生产线这间建立了一条最短的回路，效率最大化，最终让好的商品不再贵，让普通消费者都可以用上质高价低的商品，山寨的生存空间被大大挤压。

近些年，华强北日渐衰落，一方面因为电商的迅猛发展，有品牌的商品销售大规模向线上转移。另一方面也是因为山寨这件事不好干了，逐利的商家只好散去。

消灭山寨正当时

从拼多多“新品牌计划”面市以来，每一个新品牌都是拼多多根据大数据分析用户需求，然后双方共同研发，工厂开放最好的生产线，通过拼多多平台以最快、最短的线路到达用户手中。

据悉，拼多多已于今年推出超过1300款定制化产品，累积订单量接近7000万单。仅618期间，平台定制化产品订单量便超过900万单。此前拼多多宣布，今年上半年平台订单数突破70亿单，以此计算，C2M占比已接近10%。

来自极光大数据显示，截至2019年1季度，拼多多新增用户中有44.2%来自二线及以上城市，并呈持续上升趋势；Trustdata报告也表明，拼多多新增用户中，二级及以上城市用户占比已接近一半，其中北京、成都、天津、上海、杭州分列第一至第五位。拼多多正在走进五环内，被越来越多的一二线城市用户喜爱，新品牌计划带来的高质低价产品功不可没。

懂懂认为，无论是小米模式走通，还是拼工厂的成功，都意味着在中国消灭山寨的时机已经成熟。

首先，中国过去二十年积累了非常优质的制造资源。我们知道的所有世界大牌几乎都在中国设有代工厂。在这些厂里生产的产品贴上一个LOGO，就可以在全世界卖到很高的价格。如今，通过拼工厂的模式，他们可以用自己的品牌直接面向消费者。通过自有品牌厂家可以获得更高的利润，并且积攒品牌价值。

其次，随着物质生活水平的不断提高，中国消费者越来越理性，贵的并不一定就是好的，便宜也不一定就是没有好货。消费升级，升的不是价格，而是品质。所以，新品牌在理性消费时代更容易被用户接受。

并且，现在的95后、00后，他们的消费观念与70后、80后有很大不同，他们更容易接受新事物、新品牌，也更相信身边人的使用体验和自己真实的体验，不盲目迷信大品牌。他们对好坏的判断，与固有的品牌印象关系不大。随着这些年轻人成为消费主力，有品质的新品牌也迎来最好的时代。

第三，拼多多、小米、京东、网易这类有着互联网基因的企业，是C2M模式的催化剤。比如拼多多拥有海量用户和数据，是支持制造企业品牌化最好的平台。平台知道用户需要什么，可以最快地反应到上游的企业。生产出来，又可以最大面积地覆盖到有效用户。拼多多强大的互联网基因，正好可以帮到传统产业链重构，实现效率最大化。

最后，代表一个国家整体制造水平的，不是高端制造，而是普惠制造。消灭山寨产品，也不是靠一两个尖顶品牌，而是所有品牌的整体进阶。中国正在从制造大国向制造强国发展。懂懂一直都认为，决定一个国家整体制造水平的，不是一两个高端制造的企业，而是大多数制造企业的水平。决定中国消费水平的，也不是少数高端消费人群，而是更广大的消费者能够用上什么样的商品。也就是说，如果制造业只满足小部分高端消费者，那么再发达、再先进，也不代表中国的整体水平。而制造业如果可以普惠所有的消费者，才是真正强大的制造。

所以，普惠制造对于这个时代的价值远远大于高端制造。拼多多的“新品牌计划”，不恰恰就是普惠制造最好的实现路径吗？