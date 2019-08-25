未来某天，你的新iPhone全部由旧手机回收制造

在奥斯汀的一个工业园区里，有一栋没有任何标识的建筑，一群研究人员在该建筑里研究一项黑科技。透明的大型玻璃外壳内，自动机械臂可以在传送带上左右上下快速精确地移动。几名身穿蓝色实验服、戴着护目镜和手套的技术人员紧盯着浓雾中一只手臂的翻滚活动。

雾是由于室内的极度寒冷造成的，室内温度可降至零下112度。响亮的机械撞击声打破了机器运转时发出的低沉嗡嗡声，并发出了均匀的撞击声。

这个复杂的系统名为黛西（Daisy），它结合了自动化和人性化操作，可从无法使用的iPhone中分离出纯塑料、金属和玻璃碎片。正是这个机器人系统给苹果带来了令人垂涎的结果。

黛西机器人于去年首次亮相时，就能以每小时200台的速度拆卸15款不同型号的iPhone（从iPhone 5开始)。自今年4月以来，通过苹果的以旧换新（trade-in）计划收集了900万部iPhone，奥斯汀实验室的这台机器和荷兰的另一台机器加在一起，正在处理其中的大约100万部手机（其他大部分都进入翻新和转售流程）。

传统的电子垃圾回收设施没有黛西那么精致，大多数工厂依靠笨重的机器将产品粉碎，然后将成品倒入混合颗粒的容器中。结果这些混合流更难回收，同时大量的元素在这个过程中被丢弃。

苹果环境、政策和社会倡议副总裁丽莎▪杰克逊说：“我们花了很多时间在这项工程上，以实现设备的可循环利用，黛西确保我们有一种有效的方法来拆卸产品的系统。”黛西不仅代表了电子回收工作的一个突破——机器人将电子设备一块一块地拆解开来——还代表了将环境影响最小化的愿景。

苹果公司向来以绿色认证为荣，例如，其供应链的很大一部分是由可再生能源驱动的。现在，它将注意力转向了一个同样棘手的问题：快速增长并且通常含毒的废弃电子设备碎片。

如何管理电子垃圾正成为一个日益复杂的问题，根据全球电子垃圾监测机构（Global e waste Monitor）的数据，2016年，全球产生电子垃圾4400万吨，相当于4500个埃菲尔铁塔的高度。罗彻斯特理工大学（Rochester Institute of Technology）戈利萨诺可持续发展研究所副教授卡利▪巴比特（Callie Babbitt）指出：“随着企业推出更时尚、更小的产品，电子垃圾总量实际上正在减少。但一个新的问题正在出现，我们现在使用的产品依赖于越来越复杂的稀土材料和贵金属混合物。随着企业推出新产品的速度越来越快，自动化系统可能难以跟上市场的需求。”

苹果拒绝估算自己的产品转变为电子垃圾的数量有多少，该公司去年售出2.177亿部iPhone手机，平均每部约0.15千克，这意味着苹果仅通过手机就向全球家庭投入了约30000多吨的电子材料，如果消费者有更好的选择，其中一些将被丢弃，变为污染地球的有害垃圾。

2017年，苹果宣布了一个听起来有些疯狂的目标：要实现所有产品最终都使用可回收或可再生材料，而且只使用这类材料打造。

这个目标具体什么时候能达成苹果并没有说。不过今年4月开放的材料回收实验室（Material Recovery Lab）是正在进行的一部分，该公司正努力把实验转化为现实。

它列出了14种产品中使用的材料，并希望最终能够完全回收它们。

其中较为关键的比如塑料——塑料需要数百年的时间才能分解，在腐蚀时会释放有害毒素，对植物、动物以及生态都构成威胁。还有锂，可充电电池中含有锂，开采锂会对环境造成严重破坏。在黛西的帮助下，苹果已经对这14种材料均可回收利用，目前MacBook Air等新产品中的锡和铝已经实现了完全循环再利用。

苹果不仅希望改进自己的生产流程，而且希望改进整个行业的材料回收利用方式。其奥斯汀工厂的一部分致力于广泛的电子垃圾回收研发，希望创新出回收更多材料的设备，改善消费技术供应链。

要想实现这个目标，对于苹果来说是一条漫长的道路，需要众多行业人士的共同努力。甚至苹果高管中也有部分人不相信这是可行的，但工程师和团队成员的努力下，他们发现全面回收不仅是可能的，而且是至关重要的。

“如果不想让苹果产品最终的命运是地球垃圾，我们就只能花时间研究，花金钱投资，确保硬件长期使用，让材料得到再利用，去改变难以克服的问题。”