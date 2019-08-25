贴一张一毛钱，日贴千辆共享单车的“幕后黑手”是谁？

“很难在路边找到一辆没贴小广告的共享单车，有的还把二维码都盖上了。”

的确，不少城市的共享单车都是满身“牛皮癣”，让人心中生厌。而且这种小广告很难被清除，上面的告示还在不断更新，醒目位置甚至是不断被新的张贴覆盖。

在深圳，懂懂笔记发现前不久刚刚“焕然一新”重新上路的小黄车，大多已经被贴上小广告。而橘红色的摩拜单车同样无法幸免，很多车辆已经覆盖了好几层。

有部分正在解锁骑车的用户，看到这种情况直摇头。有人表示，“现在找不到干干净净的车了，只能尽量找贴得少点的。”

小广告被称为是城市“牛皮癣”，一直以来顽固而且难以清除。值得思考的是，是什么人专门盯上了共享单车？他们为何对共享单车情有独钟？而共享单车的管理运维机构，又是如何与贴小广告的行为上演着猫捉老鼠的一幕呢？

广告清不尽，运营很无奈

“别提了，这种小广告根本没法完全清理掉。”

在广中医深圳医院附近，懂懂笔记询问正在检查、摆放摩拜单车的运维人员有关小广告的问题。

运维人员先是摇了摇头，然后指着货车上的几十辆单车，苦笑着说到，几乎所有共享单车都被贴了这种小广告，有的车身甚至被小广告贴纸覆盖了三四层。

“一开始我们也会清理，但后来发现清理之后还是会被贴上。”他无奈地表示，这些小广告用的都是背胶自粘贴纸，清理起来相当繁琐，要耗费大量时间和精力。

通常，他们会先用水洗车身，然后用银白色油漆喷涂，进行简单地覆盖，“这样以来，整台车子就相当难看，而且喷完还是会被贴。”

这位运维人员强调，这些小广告似乎更青睐贴在刚清洁、整备好的共享单车，车身越干净就越乐于在上面粘贴。因此只有单车的车身被贴得已经无处再贴，覆盖了厚厚一层贴纸后，运维人员才会去进行清理。

“如果每次被贴都要清，那么基本每天都在干这个了，根本没有精力养护共享单车。”他一边说着，一边继续从货车上将已贴满广告的单车往路边搬。

据运维人员透露，共享单车被贴小广告并非“深圳特色”，省内诸如广州、东莞、汕头等地这种现象屡见不鲜，只有珠海的情况稍微好一些。

“省外也有报道，有些贴广告的机构还被公司起诉了。”他表示，起诉、罚款并不能够制止、震慑这种行为。几乎所有张贴的小广告，内容都是些App套现、刷卡套现、驾照收分等灰产。这些机构规模小、藏得深，很难追究其责任，更别提起诉、索赔了，“除非贴小广告的人被抓现行，否则很难追责。”

运维人员打趣地说，他的处女座强迫症如今都已经让共享单车上的小广告“治”好了。在日常的维护、检修时，只能确保共享单车使用功能上的完好，完全无暇顾及车身小广告的千疮百孔。

“现在这些人特别猖狂，除了共享单车，连停在路边的自行车、电动摩托都敢往上贴。”他指着医院大门口停着的很多自行车说，只要自行车停在路边的时间长一些，都会被贴上。

无论是共享单车私人自行车，都被灰产机构盯上，成为移动的广告宣传车。这些张贴小广告的究竟是什么人，发布广告信息的又都是什么魑魅魍魉？

雇佣闲散人，一天几千张

在深圳罗湖黄贝岭地铁站附近，懂懂笔记看到了一位正在往共享单车上贴广告的小伙子，真实身手敏捷、出手如风。于是打算上前闲聊一下。

没想到对方眼角一瞥，就将尚未贴完的小广告往裤兜里一揣，溜之大吉。懂懂笔记发现，他刚刚贴在单车上的广告内容，清一色的是花呗套现。

而在福田埔尾路附近，懂懂笔记同样发现一位正在往路边单车上张贴小广告的男子。以寻找兼职为由，懂懂笔记上前与该男子攀谈了起来。

“广告不是我的，我也是打零工的。周末有空想着赚点小钱。”男子说他平时有工作，只是周末有空便兼职上路贴小广告，赚点外快快补贴家用。

而他所贴的广告内容全是驾照收分。他说，这份兼职工作是在一个兼职微信群里找到的。很多兼职的群，时不时都会发布这一类兼职的工作，酬劳按量结算。

“要求只能贴共享单车，贴一张广告算1毛钱，而且每贴好一排单车后都要拍照为证。”男子告诉懂懂笔记，尽管贴一张广告雇主只给1毛钱，但他一天至少能够贴出去两三千张小广告（上千辆单车），收入能到200~300元。

只要将早上领取的小广告贴完，晚上凭照片证据他就能够收到现金。当问及如何找到分发广告、结算费用的机构时，他支支吾吾地表示，没有固定的联络点，都是兼职前才会收到雇主的通知。

“反正一天贴两三千张，实在太累就贴一千多，剩下扔垃圾桶。”男子笑着说到，只要留足贴广告时拍下的照片证据，是否将广告贴完雇主也无从考证。

那么，贴广告的过程中，遇到共享单车的运营人员或自行车的车主怎么办？

“一般不会遇到运营，左右多看着点儿，遇到走开就是了，倒是私家车主麻烦些。”该男子表示，他兼职至今已经半年时间，只遇到过一次将广告贴在路边的私人自行车上，被车主发现并追骂。“这样的兼职有些风险，不过简单好做，也没门槛。”

此外，男子还透露，除了他这样的兼职人员，最近还能看见送外卖的小哥，在送餐低峰时往路边的共享单车上贴广告，“他们都是顺手，平时都骑着电动车，贴小广告的效率也快。”

这也就难怪很多共享单车、自行车在短短时间内，就会被密密麻麻贴上各种套现、小额贷、驾照收分等小广告。

那么，为什么这些灰产广告，总是盯上路边的共享单车、自行车呢？

目标受众吻合，流动传播高效

贴在车身上的小广告真能为灰产招揽来生意吗？

“嘿，如果广告贴在共享单车上没效果，他们怎么会如此大量招兼职。”这名男子在交流中告诉懂懂笔记，每一辆共享单车上的“发布商”都不少于五家。

若是不能带来生意，这些机构绝对不会花钱雇佣兼职上路张贴广告。根据该男子提供的线索，懂懂笔记联系上一位自称能提供“广告张贴兼职发单”的承包商。他表示，自己承包了几十家机构的小广告。正在通过线上发布兼职招聘，将印制好的小广告分发张贴出去。

“合作的底价不能告诉你，但我接的这些广告内容都是套现、驾照收分，放心没有违法的。”为何张贴的广告内容几乎全都是信用套现、驾照收分，却没有其他内容？这位承包商表示，因为小广告的目标受众，恰巧就是骑行共享单车的群体。

承包商反问懂懂笔记，骑行共享单车的用户是否都是地铁党、公车族？这部分通勤群体有很多都是工薪阶层，大家生活在一二线城市，多少都有些经济压力。

“这些人里面有的需要用App套现还卡债，用信用卡套现还白条。有的驾照闲在手里没有车开，所用换钱呗。”因此，他们在骑行共享单车的过程中往往会看到小广告，从而联系上能够提供信用套现的机构。

承包商告诉懂懂笔记，正因为骑共享单车的用户上述需求，相关机构才会花费资金去张贴小广告，而且是指定必须贴在共享单车上。

“每天至少要发出去几万张广告，贴在共享单车上还会随用户骑行、运营调度，去往全市各个地点。”他表示这种动的宣传栏渗透率极高，而且广告短时扩散效果非常好。

至于随意在共享单车、自行车上张贴小广告的行为是否违法？承包商就含糊其辞了，“违法也谈不上，一般被抓到也是被批评教育一下，毕竟运营人员没有执法权嘛。”

【结束语】

在灰产机构看来，骑行共享单车、自行车通勤的用户，大部分是信用套现、驾照收分的精准受众群体，于是甘愿冒着违法风险，花费大量金钱在共享单车、自行车上张贴广告。

从以前电线杆、路面井盖和台阶布满“牛皮癣”，到今天到处都是流动的小广告，这些机构可谓给城市“添堵”到家。而相关管理人员、执法机构对于这种行为也只能“人人喊打”，毕竟人力物力上确实难以遏制这类隐蔽的违法行为。

灰产、兼职在暗，运营、管理团队在明，违法违规的广告内容又拥有巨大的市场需求，这样的流动“牛皮癣”如何根除？又该由谁来负责根除？这是一个难题。

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，IT之家获授权转载。