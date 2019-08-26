Python真的勒死R了吗？

随着编程语言的发展，有些语言有很好的发展，有些则面临淘汰，而要数较热门的，其中就有Python。Python作为一种通用脚本语言，后来逐渐成为数据科学中最流行的语言。据IT行业的一些人说，Python的成名是以R语言为踏脚石，R现在是一门垂死的语言。

有一些证据表明，Python的流行导致R的使用率越来越低。根据TIOBE统计，Python目前是世界上第三大最受欢迎的语言，仅次于两大热门语言Java和C，从2018年8月到2019年8月，Python的使用率上升了3%以上，达到了10%的评级（TIOBE主要衡量搜索活动的专有标准），成为20种最受欢迎的语言中最显眼的明星。

相比之下，近年来R在TIOBE排行榜上屡屡受挫，它从2018年1月的第8位下降到现在的第20位，仅次于Perl、Swift和Go。在2018年1月的巅峰时期，R的支持率约为2.6%。但据TIOBE指数显示，现在该指数已降至0.8%。

TIOBE的相关人士写道：“Python的受欢迎程度持续增长，但它是以其他编程语言的流行程度下降为代价的，其中的一种编程语言是R，而Perl下降得更快。”





其他数据表明，Python这些年来的成功是以牺牲R和SAS（流行的专有分析环境）为代价的。据Burtch Works针对首选建模环境的调查显示，Python、R和SAS在2018年难分胜负：

Dice Insight就曾经发表一篇关于“5种注定要衰落的语言”，这其中就有R。

R被认为是面向统计计算的语言，尽管学术界和数据科学家仍然在使用R，但一些数据分析公司正在转向Python，正如Dice Insight的高级编辑Nick Kolakowski所说：“依靠少数学者和其他人的使用不足以维持R的生存”。

对比R和Python的各种技术好处，可以发现的是，虽然用户可能能够在R或其库中以本机完成任何统计任务，但在Web浏览器中工作时，该语言就比不上Python，所以贬低R的人就在这方面上认为R的可伸缩性受到限制。Python生态系统的增长超过了R。

以上种种现象说明Python发展势头很猛，远甩R很多条街。不过，有部分人却确认为R语言并没有正在衰落或已经衰落的迹象，DataCamp(美国一家数据分析在线教育平台)的创始人Martijn Theuwissen就表示：“关于R的下降的报道被大大夸大了，根据我的发现，如果你细细观察R，它还在增长，只是Python增长势头更快。”

根据R Consortium(为了推广开放源码语言的使用而创建的组织)的说法，目前全世界有200多万R用户，开发人员已经通过CRAN(综合R档案网络)编写并开源了超过13000个库，以自动化各种统计任务和绘制图表。



R Consortium说：“广泛的组织已经采用R语言作为数据科学平台，包括生物技术、金融、研究和高科技产业。R语言通常集成到第三方分析、可视化和报告应用程序中，并运行在各种各样的计算平台上。”

R的好处之一是它在大学院校里是作为一门课程，许多研究生在其学科攻读科学学位，学习R进行统计建模。随着对数据科学家的需求不断增长，“硬”科学方面受过训练的这些人中许多将他们的统计能力运用于新的数据科学行业，随之带来了R知识。Python也在高等教育中教授，但它更多的是在计算机专业。



总所周知，调查语言的受欢迎程度是一项艰巨的工作，语言有自然的生命，没有绝对的方法可以确定它们准确的生命周期，所以也没有办法完全预测它们的未来（即使是TIOBE）。所以太过绝对地认为Python已经替代R是未免言之尚早。

在这个特定的时间，Python的未来可能比R更光明，但这并不意味着R没有未来。对于某些数据科学工作，Python可能是最好的工具，但对于另一些人来说，Python很难打败R。