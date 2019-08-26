美国立法者与瑞士官员沟通天秤币事宜

北京时间8月26日早间消息，美国众议院金融服务委员会主席周日表示，在与瑞士政府官员会面后，她仍然担心Facebook的数字货币计划。Facebook之前表示瑞士政府将对该计划进行监管。

“虽然我很感谢瑞士政府官员抽时间与我们会面，但我仍然对允许一家大型科技公司创建私人控制的替代性全球货币怀有担忧。”美国国会议员麦克新·沃特斯（Maxine Waters）在一份声明中说。

这家社交媒体公司今年6月宣布计划在2020年推出一款名为“天秤币”的新型数字硬币，此举震惊监管机构和立法者。在此之后，Facebook一直在努力争取美国政府的支持。

美国国内外的政策制定者和金融监管机构担心，Facebook的23.8亿用户如果广泛采用“天秤币”，可能会对全球金融系统产生影响。

Facebook表示，该货币将由位于瑞士日内瓦的“天秤币协会”负责发行和管理。

沃特斯会见了瑞士国际金融事务国务秘书处、联邦数据保护和信息专员、金融市场监管局和瑞士立法机构的代表。

她说，瑞士官员有助于他们理解“Facebook计划的现状、复杂性和重要性”。

美国国会议员今年7月在沃特斯的委员会举行的听证会上，对Facebook的计划进行了抨击，称该公司尚未证明它能保护世界金融系统和消费者数据。