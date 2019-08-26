外媒：在华有5亿用户，拼多多不急着走向世界

8月26日消息，据外媒报道，作为中国电子商务领域的后起之秀，拼多多仍在寻找与中国近5亿用户关系密切的业务，并不急于将其独特业务模式扩展向国外市场。

以下是翻译内容：

大多数美国投资者可能都没有听说过中国电子商务公司拼多多，但在短短四年时间里，该公司已经成为按年活跃用户计算的中国第二大电子商务平台，仅次于巨头阿里巴巴，但领先于京东。

在上周发布好于预期的季度业绩后，拼多多负责战略的副总裁九鼎(David Liu)接受采访时表示，尽管该公司计划最终将其团购模式推广到世界其他地区，但目前并不着急。

他说：“在某一时刻，我们想要走出去，我们仍然在努力思考如何实现这个目标。但在当下，我们100%的精力都集中在国内市场，因为未来这里仍有巨大潜力。花时间专注于中国市场，将给股东带来非常高的回报。”

“购物即游戏”模式发威

最新发布的财报数据支持了九鼎的这一观点，即在中国有很多业务可做。拼多多收入同比增长169%，约为10亿美元，远远超过8.7亿美元的预期。

不过，拼多多继续以极快的速度在中国打造自己的品牌，上季度销售和营销支出为8.89亿美元，较上年同期增长一倍。在截至今年6月份的过去12个月里，该公司的GMV（网站成交金额）同比增长171%，接近1000亿美元。

好于预期的业绩推动拼多多美国存托股票上涨18%，至每股30.59美元。今年以来，该股已累计上涨36%。鉴于该股在财报发布前的一整年都落后于大盘，这一涨幅显得相当可观。

拼多多面临的挑战不仅是保持领先于阿里巴巴和京东的努力，以支持其独特的消费风格，而且还不能失去其独特的“购物即游戏”模式。许多电子商务公司最初都有很酷的噱头或新奇的买卖技巧，但随着时间的推移，他们逐渐失去了这种优势，最终变成平平无奇的大众零售商。

如果说有什么不同的话，那就是拼多多的平台似乎正在获得动力。拼多多上个季度的月活跃用户数超过3.66亿人，在过去的12个月中，年活跃用户数达到4.83亿人，分别增长88%和41%。相比之下，阿里巴巴和京东最近公布的季度业绩显示，它们的年活跃用户人数分别为6.74亿人和3.21亿人。

此外，拼多多还可以接触到阿里巴巴可能无法触及到的消费者群体。有些消费者不使用支付宝而更青睐于微信,他们也能访问拼多多平台。九鼎说：“这也是个巨大的新用户来源”。

拼多多实际上“游戏化”了购物体验。使用该公司智能手机应用程序的用户会看到持续不断的产品列表，就像社交媒体应用程序一样。他们看到的是正常购买商品的价格，但如果他们能说服一个或多个人同时购买该商品，就会看到更低的价格。

该公司的创始人、前谷歌工程师黄峥把这种体验比作“好市多(Costco)和迪士尼乐园(Disneyland)”的结合，这意味着很大的交易，但也有娱乐价值。

将游戏因素融入供需动态中

这一策略的明显风险在于，多年来，许多电子商务公司都尝试过这样或那样的策略，但最终都以失败告终。

拼多多可能从中受益的一个方面是，它正在努力使游戏因素融入中国的供需动态中。通过让买家结成伙伴关系，该公司能够帮助在其平台上拥有360万用户的供应商，根据预测需求，不仅能更好地规划他们的交付，还能更好地规划整个生产系统。

九鼎表示:“因为我们可以接触到大量的消费者行为，而且我们有能力把需求整合起来，在某种程度上，我们可以预测需求将会出现在哪里。我们对生产商的生产计划有一种感觉，我们可以影响或帮助优化生产。”这不仅涉及“中国制造”的庞大工厂网络，还有农民。

拼多多实际上在平台上为农民提供建议，告诉他们应该种植什么作物，什么时候收割。九鼎指出：“我们会花时间和农民们共同努力，告诉他们应该种什么水果，什么时候采摘。如今，所有这些都要经过层层分销商，这意味着产品必须及早挑选，才能到达消费者手中。这显然增加了产品上市时未成熟或腐烂的风险。而我们可以缩短供应链，甚至可以消除整个精细分销链。”

换句话说，拼多多想要解决物流问题，但它不是通过建造更多仓库来实现，而是通过改变生产和消费的模式，从而促使商品及时上市。但该公司仍在努力改变其作为廉价、低质量商品供应商的声誉，包括努力打击假货的努力。拼多多表示，这些措施包括没收供应商的存款，最多是所售欺诈性商品价值的10倍。

对实现盈利信心十足

拼多多还在努力重塑自己的形象，成为一家只面向中国中小城市的餐饮零售商。该公司本季度一再强调，其GMV的48%来自中国最大的“一线和二线城市”，高于1月份的37%。

当被问及是否能够跟踪其购物者的趋势以及他们是否坚持使用该平台时，九鼎回答说：“我们不披露这些数据，但显然，我们看到了这些数据。”

他表示，使用拼多多一年的普通消费者的消费额“远远高于一年前的新用户”。不过，在过去的12个月里，“活跃买家”的平均支出仅为1487元(209美元)，这远远低于京东用户的4000元(564美元)和阿里巴巴的8000元(1127美元)左右。九鼎还称:“我们增加支出的原因是买家对我们有了更大的信心，他们在交易价值越来越高的商品。”

有一件事不是拼多多当前需要优先考虑的，那就是利润。该公司当季营收为10亿美元，运营亏损2.17亿美元。当被问及何时会考虑利润时，九鼎回答说:“我们将继续投资吸引用户，创造巨大的GMV，并在收入方面获得巨大回报。我们的成本结构很简单，盈利只是时间问题。但就目前而言，这不是我们的首要任务。”