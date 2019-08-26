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开发者移除11个Ruby库中18个带有后门的版本

2019-8-26 8:38:33来源：开源中国作者：h4cd责编：阿迷评论：

RubyGems软件包存储库的维护者近期移除了11个Ruby库中出现的18个恶意版本，这些版本包含了后门机制，可以在使用Ruby时启动加密货币挖掘程序。

恶意代码最初发现于4个版本的rest-client库中，rest-client是一个非常流行的Ruby库。这些库中的恶意代码会将受感染系统的URL和环境变量发送到乌克兰的远程服务器。同时代码还包含一个后门机制，允许攻击者将cookie文件发送回受感染对象，并允许攻击者执行恶意命令。研究者调查后发现，这种机制被用于挖矿。

除了rest-client，还有其它10个Ruby库也中招，但它们都是通过使用另一个功能齐全的库添加恶意代码，然后以新名称在RubyGems上重新上传而创建的。

研究人员分别统计了这些恶意版本在被移除前被下载的次数，一共被下载了三千多次，其中rest-client 1.6.13被下载了一千多次：

  • rest-client：1.6.10（下载176次），1.6.11（下载2次），1.6.12（下载3次）和1.6.13（下载1061次）

  • bitcoin_vanity：4.3.3（下载8次）

  • lita_coin：0.0.3（下载210次）

  • 即将推出：0.2.8（下载211次）

  • omniauth_amazon：1.0.1（下载193次）

  • cron_parser：0.1.4（下载2次），1.0.12（下载3次））和1.0.13（下载248次）

  • coin_base：4.2.1（下载206次）和4.2.2（下载218次）

  • blockchain_wallet：0.0.6（下载201次）和0.0.7（下载222次）

  • awesome-bot：1.18.0（下载232次）

  • doge-coin：1.0.2（下载213次）

  • capistrano-colors：0.5.5（下载175次）

安全起见，建议在依赖关系树中删除这些库版本，或者升级/降级到安全版本

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关键词：Ruby后门软件

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