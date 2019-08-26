任天堂宣布8月30日发售续航加强版Switch

IT之家8月26日消息 今天，日本任天堂正式公布续航加强版Switch的发售日期，这款产品将在8月30日正式发售，同时新作《异界锁链》也将同步发售，同时还会开启Switch Lite预订同步开启。





此次任天堂Switch升级版为玩家们提供更好的电池续航（大约为4.5～9.0小时），外观和基本配置与目前市场上出售的Switch一致。该主机售价为29980日元（不含税），折合人民币约为2018元。

感兴趣的小伙伴，可以在8月30日留意相关开售信息。