最先落地的5G应用：RCS商业富媒体消息

头部手机厂商的第一波5G手机如约而至，华为Mate20 X（5G）、三星Galaxy Note10+5G、iQOO Pro 5G版，除了5G带来超高清音视频体验以及更快得下载速度，5G手机又将融入哪些特色服务与功能呢？

4G时代，网络带宽大幅增长，融合型的多媒体通信内容显现出替代单一化的文本信息、视频通话、个人社交等特点。其中，RCS商业富媒体消息就成为融合通信未来演进的重要代表，5G商用热潮下，被认为即将“灭亡”的短信也将因RCS而改变，未来智能手机上的媒体内容会变得更加丰富。

从SMS到RCS

说起SMS，也就是短信业务，就不得不提被许多业内人士称之为电信业的一个分水岭的2016年。那一年，我国移动数据收入占电信业收入的比例由2015年年底的28%快速提升至34%，首次超越移动语音成为电信业中占比最大的业务，行业由此全面步入以流量为主导的发展阶段。除了语音收入的下滑，短信业务收入同样在三大运营商的财报中日薄西山。

来自MIIT的数据，2012年中国手机用户共发送9000亿条短信。这也是中国短信数量的高峰。自此之后，中国手机用户发送的短信数量逐年下降，而且降幅越来越大。2013年，中国短信数量年降幅1%；2014年，短信数量下降了14%；到2015年，短信数量已经下降至6992亿条。

个人点对点短信逐步走下神坛，不少朋友已经想不起最近一条短信是发给了谁。当个人点对点短信被认为即将“灭亡”的时候，企业和行业短信的窗口也随之打开。

在连续5年出现负增长甚至大幅下滑之后，2018年全国移动短信发送量大幅度提升14%；2019年春节假期，全国移动短信发送量133.3亿条，同比增长7.7%。通知提醒、会员营销、公益短信、企业拜年、各大App力推应用下载的短信验证码业务，成为短信业务焕发第二春的主要驱动力。

然而，传统短信的企业级应用还停留在2G时代，短信呈现还停留在以文字形式出现，已经不符合用户的感知与习惯。随着5G到来，无论是运营商，还是第三方服务商，都在改变着短信的固有形态，RCS商业富媒体消息的出现让企业与用户进行图文、视频、语音甚至红包交流成为可能。

手机上的5G“消息”

RCS自从2008年发布1.0版本以来，经历过多次重要的更新，包括语音支持、文件支持、地理信息支持等等。最重要的更新来自于2017年支持MaaP (Messaging as a Platform，消息即平台)，企业可以通过类似服务号的形式与用户互动，用户可以在RCS界面内实现搜索、交互、购物、支付等。

5G为基于RCS的应用发展带来了巨大的推动力。随着云计算、边缘计算等技术的发展，硬件上的传感器越来越智能，加上5G高速率、低时延的优点,未来将有越来越多的硬件和软件服务可以在云端运行。在「RCS + 5G +云」的这个趋势下，我们的智能手机未来很有可能不用下载那么多臃肿的app了。

在今年上海举行的MWC世界通信移动大会期间，中国移动发布了5G消息产品——RCS商业富媒体消息。在5G消息的商业方案上，已经给用户描绘出未来的使用场景，这里我们选取了几个，给大家展示下。

10086的服务号可以直接发送短信关键词来获得话费、余量、账单等信息。此外，官方回复推送的消息是富文本形式的，账单、余额信息可以做到图文并茂。

预约线下的餐饮娱乐等服务，很多时候都会通过手机App来完成。通过5G消息平台，在短信界面中就快速完成这一操作。

在短信界面进入对应的服务账号，点击关键字即可获得最新的物流信息。

买火车票以后更加方便和智能，在短信界面中可以像聊天一样和服务平台完成对话，输入城市名、日期、姓名等信息，就能快速高效的完成订票。

5G应用的下一个风口？

在5G时代，基于RCS技术协议的企业级应用充满各种各样的可能。随着运营商对RCS服务能力的进一步开放，例如支持位置分享、优惠券、红包下发、文件传输的等等，企业可应用MaaP在短信入口直接完成由营销到成交的全闭环流程，为企业和消费者之间形成有效的互动和沟通。

5G还会催生出新的使用场景，在万物互联的5G世界，RCS增强信息还可以和智能家居直接打通，低时延和大容量的优势得以充分发挥，利用短信应用就能满足所有智能家居的控制操作，省去了安装一堆臃肿的App。

RCS增强信息所自带的强大功能和开放特性，都让它在5G时代拥有广阔的发展空间，给我们带来更加出色的使用体验。

截止2019年1月，全球RCS月活跃用户已经超过2.15亿，商用网络已经超过74张，预计到2020年将会有超过200张网络商用。一个由电信运营商、手机厂商、OS手机操作系统厂商和海量企业客户共同搭建的超级信息生活平台将很快成为未来5G世界的“新朋友”。