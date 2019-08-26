最像AirPower的继任者到来，可同时给两个设备无线充电

8月26日上午消息，荷兰品牌ZENS近日发布了一款无线充电垫，它有16个重叠的线圈，可以让两个设备任何位置无线充电。

这设计难免不让人想起半路夭折的AirPower，那是苹果在iPhone X发布会上推出的多设备无线充电板，但近一年后仍未解决散热问题，因此不得不宣布取消这款产品。

ZENS Liberty被看做是AirPower的第三方继任者，它能够为任何支持qi的设备充电，16个线圈的总输出功率为30W，另外还有个2.4A输出的有线USB口，机身为铝合金材质，整体由45W的电源适配器通过USB-C供电。

▲内部大量线圈

无线充电的基本原理就是磁电转化，需要对准位置才能进行，因此目前基本上所有的无线充电板产品都需要放在一个特定位置才能为设备充电。

要实现随意位置都能充电，办法就是多放几个线圈，这也是AirPower的解决办法，但线圈多了，发热量也会增大影响无线充电效率，还会带来电磁干扰问题，苹果不愿意增厚AirPower机身加风扇，所以发热问题无解。

▲曾经的AirPower

ZENS这款产品售价为139.99美元，要11月才能上市，因此无法还无法得知他们是怎么解决发热和电磁干扰问题的，希望它不会成为第二个AirPower。