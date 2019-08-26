荣耀手机正式官宣：“现男友”李现为新代言人

IT之家8月26日消息 先前荣耀手机官方在微博上放出了一张新代言人的轮廓图，众多网友也纷纷猜测荣耀手机的新代言人将由李现担任，而近日荣耀手机也通过微博正式“官宣”李现为新代言人。

据悉，此次李现将担任荣耀潮时尚大使一职，将同赵丽颖一起为荣耀20 PRO冰岛幻境代言。

配置方面，荣耀20 PRO采用一块6.26英寸打孔屏，屏占比为91.7%，屏幕分辨率为2340*1080；荣耀20 PRO搭载麒麟980处理器并辅以8GB RAM+128GB/256GB机身存储方案，其中麒麟980处理器采用2*Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2*Cortex-A76 Based 1.92GHz+ 4*Cortex-A55 1.8GHz方案，GPU为Mali G76 720MHz，拥有双NPU(神经网络处理单元)并支持GPU Turbo 3.0技术；采用指纹模块和电源键的二合一的侧面指纹识别方案；后盖采用的是第二代精密双层膜片的工艺，这种工艺在玻璃下放有Highlight和Color两层膜片，在光线反射条件下后盖会呈现出纯净且深邃的镜面效果；标配22.5W荣耀超级快充技术，并拥有石墨烯散热、4G和Wi-Fi信号双路网络同时下载（Link Turbo）、方舟编译器、超级蓝牙技术、超级NFC、智慧生命体YOYO等特色功能。

镜头方面，荣耀20 PRO配备4800万像素索尼IMX 586高清主摄（拥有1/2英寸感光面积、f/1.4夜景光圈、204800高ISO感光度、主摄独立OIS四轴光学防抖系统、AIS手持超级夜景等技术加持）、1600万像素超广角镜头、800万像素光学长焦和独立微距镜头全焦段AI四摄，DxOMark得到111分的好成绩。