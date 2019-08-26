Wi-Fi 6路由器速度更快、连接更好，但是你真的需要吗？

Wi-Fi 6也被称作802.11ax，这种路由器能让Wi-Fi的速度更快，连接性能更好。听起来还很不错对吧。因此我们也在商店里看到了Wi-Fi 6路由器在出售。这些新路由器似乎很好用，那么我们是否应该买一个呢？

首先，Wi-Fi 6的平均价格在100美元到150美元之间，比之前的Wi-Fi 5（802.11ac）还贵。我们愿意为此支付这个昂贵的价格，原因不外乎：希望它能改善常见路由器连接性能差的缺点（例如距离太远就连接不上）；希望网页或其他设备的速度能得到提高；希望改善某些死角的信号。Wi-Fi 6可能会帮助解决机场、体育馆和车站等地区的这些问题。也就是说它并不是为普通的个体用户准备的，原因如下。

1.并非所有设备都能兼容Wi-Fi 6

任何没有搭载11ax芯片的设备都不能享受Wi-Fi 6的益处。也就是说主流的设备、手机、平板、无线耳机、笔记本、打印机、语音助手和其他智能居家设备（包括智能灯和智能恒温器）都必须配备11ax芯片。然而市场里搭载11ax的设备屈指可数，这类设备要在接下来几年才会大量问世。

2.想要达到Wi-Fi 6的速度上限，你至少要拥有50台设备

Wi-Fi 6声称速度最高可达1万Mbps。这听起来真的很快。但并不是说你连接的电脑或手机能这么快，它指的是指单位时间内流经路由器的流量上限。播放一个4K高清视频，你只需要20Mbps，哪怕你家里有四台电视，那也只需要80Mbps。Wi-Fi 6只是说每台设备会比Wi-Fi 5提速25%，也就是说最快可达1Gbps，如果居家用户看到这个数字，就会觉得和现在的路由器没太大差别。

然而速度不仅会受距离影响，还会受连接设备的数量影响。Wi-Fi 6的最大优点就是允许连接大量的设备，当设备数量超过50台，它的性能就会碾压Wi-Fi 5。

3.推广可能需要三年甚至更久

Wi-Fi 6这种全新的技术也是要企业支出成本才能制造相应设备的。而用户不会从中获得太大的益处，意味着它的推广速度不会太快。因此有调查称Wi-Fi 6可能要在2023年才会广泛采用。