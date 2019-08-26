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魅族Flyme 8 发布会官宣8月28日！邀请函还是一沓报纸

2019-8-26 10:08:45来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家8月26日消息 不久前，魅族科技宣布将于8月28日举办魅族16s Pro的旗舰手机发布会，魅族官方的邀请函采用了报纸的形式，给大家留下了深刻的印象。今天，IT之家又收到了一份“魅族头条”报，不过这次重点变成了Flyme 8。

自从Flyme 8的消息公布之后，网友就一直在催更的路上，到处都有列文虎克式的网友发现Flyme 8的暗示信息。现在，Flyme 8真的要来了。

魅族在报纸中回顾了Flyme 1到Flyme 7，并表示Flyme 用户已达 9000 万，在最后魅族提到了“8”为你而来，时间正是8月28日的魅族16s Pro发布会。

不久前，微博认证任职公司为魅族科技的@郭涛陶 放出了Flyme 8的部分界面图。按照郭涛陶的说法，Flyme 8采用“去线留白”设计。郭涛陶表示，“在 Flyme 6 为了让设计更好的服务于内容，我们尝试将这一理念应用在内容里；随后的 Flyme 7 版本中，做了进一步优化和调整，留白的手法延伸到更多场景；在接下来的 Flyme 8 新版本中，“去线留白”的设计将贯穿到系统的更多场景中，去掉多余的分割线，让界面更加轻盈，更易聚焦内容。”

本月初，爆料人士slashleaks曝光了疑似Flyme 8系统的全新UI界面，从曝光的谍照上看，其图标设计风格重新回归拟物化，导航条和状态栏也做了细节调整。

根据现在已知的信息，魅族将会为在8月28日为Flyme 8开专场发布会，IT家将会带来全程直播，敬请关注。

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关键词：魅族Flyme 8

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