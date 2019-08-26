带上这个腰带听歌，走到哪都像在现场

把音箱挂在脖子上这件事，听起来好像有些奇怪，不过在这两年却形成了自己的小圈子。

比如索尼、Bose、JBL这些大厂，都曾推出过相似的产品，这种名为「颈挂式」无线音箱看上去奇怪，却满足了一些用户的使用需求，他们想要一个比耳机更好的声音效果，但又不想对听力造成太大影响，这时候更大扬声器同时也更沉浸的颈挂式无线音箱就派上用场。

不过今天极客之选要介绍的倒不是这类产品，而是一款放在胸口的外设Woojer Edge，通过它你可以在听歌的同时感受动次打次的沉浸体验，先来看一段视频介绍吧。

很多人第一眼看到Woojer Edge也许会把它错当成一条腰带，虽然外观看起来确实很奇怪，但当把它挂在胸前，配合耳机一块使用时，一种独特的体验让人「耳边一震」，因为它的核心就是一个振动系统。

这究竟是怎么做到的呢？如你所知，声音就是物体振动产生声波进入耳朵时的感觉，在听歌时，这种振动通过耳机直接传给我们的耳朵，而Woojer Edge做的事情，就是让这种振动直接贴近你的身体，让你不光用耳朵听见，还能用身体感受。

于是，他们尝试在这个腰带中加入振动反馈技术，通过和手机、音乐播放器等设备连接。能够同步音乐中出现的振动，反馈到身体上面，形成独特的音乐体验，这种感觉，就好像让普通的音乐有了现场感。而为了满足音乐爱好者的需要，Woojer Edge还支持CSR APTX低延迟蓝牙5.0技术，让音乐整体表现更佳。

除了听歌，Woojer Edge还可以用在玩游戏上，想象一下，如果在玩射击类游戏，当你开枪能感受到自己身体也有振动反馈，这种体验一定会让游戏沉浸感更强，尤其在VR游戏中，效果会更好。

听歌、玩游戏之外，Woojer Edge其实还能帮助音乐初学者，比如在弹奏吉他的时候，通过及时的振动反馈，音乐爱好者还能更直接训练自己的节奏感和速度。

虽然外观看起来有点怪，但Woojer Edge对于音乐和游戏发烧友来说却很有用，因为它让音乐从单纯的听觉体验转化为更加沉浸的听觉+振动双重反馈，也许在未来，类似的技术会成为VR设备的标配。

目前这款产品起售价99.99美元（约合人民币703元），正在海外发起众筹，感兴趣的可以去官网了解一下。