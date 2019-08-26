如何用鼠标键盘来控制手机？这个开源工具可以帮你做到

手机和电脑之间的协作已经越来越常见：在电脑上登录账号，需要用手机接收验证码；有急事要进行回复，电脑打字通常是最快的...... 然而手机和电脑之间的联动往往不是那么顺畅，我们还是需要经常在大屏和小屏之间切换。

能不能有一种方式，可以同时处理手机和电脑上的信息？今天介绍一个名叫 scrcpy 的开源工具，它可以将你的 Android 手机投屏到电脑上，并且通过鼠标和键盘来进行控制。有了它，你就可以在电脑屏幕上管理手机了。

高清投屏，还支持录屏和修改尺寸

scrcpy 的基本功能是把手机投屏到电脑上。下载官方提供的压缩文件，然后解压。用数据线连接手机和电脑，打开 USB 调试。接着打开文件中的 scrcpy.exe，这时候你就可以看到，手机内容投屏到了电脑屏幕上。

使用 scrcpy 可以对手机进行录屏，好处是质量高，可以随意调整尺寸和比特率。在开始上右键，点击运行，输入 cmd 点击确定，就可以打开命令行工具。输入 cd +刚才解压的文件地址，回车。然后在出现的代码后面，输入「scrcpy --record file.mp4」的指令，点击回车，就可以开始录屏。手机操作完成之后，关闭投屏窗口，录屏文件会默认存放在与解压文件相同的路径下。

对 scrcpy 进行各种指令的固定格式就是：先在命令行中打开 scrcpy 的路径——输入「cd +解压文件地址」，回车；然后在路径后面输入指令，比如「scrcpy --record file.mp4」，回车。



scrcpy 中的更多指令可以查看这里。你可以改变录屏的尺寸、改变比特率、显示触摸轨迹。

用鼠标代替手势，键盘打字提高效率

说了这么多，scrcpy 难道只能录屏吗？别着急，下一步就是让鼠标键盘可以控制手机。你需要在手机的开发者模式中打开 USB 调试（安全设置），左键单击，右键返回。除此之外还有更多的快捷键可以使用，比如 Ctrl+ h 是回到桌面、Ctrl+n 打开通知，更多的快捷键可以到scrcpy 官网查看。

scrcpy 还支持直接用键盘输入，也就是在手机上用电脑键盘打字。这个功能可以极大地提高你的工作效率，把手机投屏到电脑屏幕上，有消息一样就可以看到，然后直接打字回复，一点也不用担心拿上手机后玩个没完。

用鼠标和键盘可以对手机、电脑进行统一控制，这还带来另一个好处，就是可以用键鼠来操作一些手机游戏。

同屏管理手机和电脑，提高工作效率

与其说 scrcpy 是投屏工具，不如说它是个 Android 手机的管理器。你可以将电脑上的 apk 文件拖动到手机投屏窗口，然后直接点击安装。其它文件直接拖动到桌面，虽然不会有任何视觉反馈，但你可以在 sdcard 文件夹中找到，这可比各种传输工具要方便多了。

scrcpy 是个非常强大的工具，它支持 Linux、Windows 和 macOS，用一根数据线就能在电脑上控制 Android 手机。如果你对那些复杂的指令不感兴趣，完全可以只使用鼠标键盘来进行操作。它可以让你的注意力只保持在一个屏幕上，不用担心手机上的通知打扰思绪。



下载地址：https://github.com/Genymobile/scrcpy