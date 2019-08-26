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中国留学生悉尼疑被绑架，家属被索价值574万元的比特币

2019-8-26 10:55:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月26日消息 据南方都市报报道，近日，一名就读于悉尼科技大学的20岁中国留学生疑似遭到绑架，绑匪要求其家人支付80个比特币（约合人民币574.8万元）为赎金。

报道称，今年20岁的叶晶旺就读于悉尼科技大学大一，据澳大利亚华人公益组织澳大利亚紧急互援协会（AEAAI）消息，其收到了悉尼科技大学留学生叶晶旺父亲的求助，称叶晶旺下落不明，且8月24日收到了其发来的疑似绑架视频。

在视频中，叶晶旺的眼睛被蒙住，口鼻、脸颊似有血污。绑架者称“你儿子现在在我们手上，如果你不想他出事，（想让他）早日回去，就配合我们的要求。”“爸，他们让你配合一下他们老板。”叶晶旺在视频中说。

8月24日下午，对方通过邮箱回复叶父，称叶晶旺目前没事，并提出要“80个比特币”。对方表示，等叶父准备好之后，他们会提供一个收币地址，收齐之后24小时内就能见到叶晶旺。叶父表示，作为普通家庭，根本无法凑出如此高额赎金。

目前，叶父已报警，并向澳大利亚紧急互援协会求助。8月25日晚间，澳大利亚紧急互援协会会长刘辉峰表示，此案存在诈骗的可能，目前警方尚未排除“虚拟绑架”的可能性。

目前事件正在调查中，留学生仍未找到。家属现在非常着急，准备26日申请来澳洲的签证。

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关键词：比特币

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