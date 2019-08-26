五月天演唱会上的场控荧光棒原理是什么

最近几天，很多人的朋友圈微博又被五月天演唱会刷屏，甚至在鸟巢开唱第一天就登上微博热搜话题。

近十万人现场大合唱《突然好想你》、《温柔》、《倔强》等经典歌曲，让无数人陷入了满满的青春回忆。

这已经是五月天第六次来到北京鸟巢举办演唱会。对于如今的华语乐坛来说，有能力连续三天把鸟巢观众席塞满，足以说明五月天演唱会的动员能力依旧无可匹敌。

此次演唱会，五月天更是请来了王俊凯、邓紫棋分别担任第一场和第三场的表演嘉宾，完美的合作让网友惊呼：真的圆满了！

有不少”五迷“（五月天歌迷）在看完演唱会后感叹：五月天演唱会制造了太多回忆，以至于演唱会结束之后就像失恋一样，好失落，而且很多记忆也需要好好整理。

素有“演唱会之王”称号的五月天除了出色的创作能力，演唱会现场的灯光舞美设计同样令人惊艳。

相信去过五月天演唱会现场的朋友一定会被场控荧光棒所震撼，全场整齐划一、充满梦幻色彩的场控荧光棒汇集成灯光的海洋，现场歌迷挥舞着、尖叫着、沉浸在演唱会的嗨爆的氛围之中。

那么，五月天演唱会上看似简单普通的荧光棒为什么能被“场控”？为什么可以随着音乐节奏的快慢和曲风的交替发生变化？其中的原理是什么呢？

场控荧光棒的原理其实是由中央控制台发射信号，通过遥控统一控制所有荧光棒的颜色，也可以分区域控制演唱会现场的荧光棒颜色，让全场的荧光棒随着舞台灯光颜色的变换而统一变换。

据某生产场控荧光棒的厂商介绍，场控荧光棒有三种控制方式：第一种是使用控制器控制，控制器上有32个键，根据说明来控制荧光棒的发光。

第二种是用电脑控制，只需打开配套的专用软件，可DIY编辑更多颜色及闪烁花样，如左右流水、跑马灯等，也可以配合产品的实际摆放编辑图案或文字。

第三种是音频控制，把音频输入到控制器，当有音乐或歌声时场控荧光棒的灯光颜色及闪烁频率都会跟随音乐的起伏变化而变化，使演唱会现场的气氛和互动效果达到最佳。

那么，荧光棒又是如何接收指令的呢？事实上，荧光棒里面装了遥控的感应器（芯片），在控制台的作用下可以在1500m的范围内可以不同区域荧光棒的发光效果，所以就会呈现出场控的绚烂效果了。