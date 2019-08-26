全球首款转基因益生菌饮品上市，号称“解酒神器”

目前，全球首款转基因益生菌开始销售，它可以防止人们宿醉，作为一种“解酒神器”。美国旧金山制造商生物科技公司ZBiotics为了庆祝首款产品发布，向当地顾客们分发小瓶装防宿醉益生菌饮品，小瓶里的益生菌可以分解乙醛，乙醛是酒精代谢后残留在人体内的分子。

生物科技公司的最新目标——解酒神器

ZBiotics很可能开发世界上第一种转基因益生菌，同时该公司坦言承认他们开发转基因益生菌，这种产品仅是一种补充剂，而不是药物，因此不需要证明它对人们是否有效。

据了解，许多生物技术公司已筹集数亿美元资金，用于设计或者分离治疗细菌，以达到治疗代谢疾病和癌症的作用，他们需要大量资金进行临床试验，并最终获得美国食品和药物管理局的批准。然而，ZBiotics公司“逆流而上”，将产品定位是补充剂，而不是药物，直接面向消费者群体。

微生物学家扎克·阿博特(Zack Abbott)于2016年创办这家公司，他表示自己早就有设计转基因益生菌的疯狂想法，但是能够解酒的转基因益生菌吸引了投资者，具有很大的发展潜力。

转基因益生菌可以分解乙醛

ZBiotics开始对枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)进行研究，枯草芽孢杆菌通常存在纳豆中，该公司只是添加了一个乙醛脱氢酶基因，这种酶可以分解乙醛，而之前科学家认为乙醛与宿醉头痛密切相关。

研究人员认为，乙醛分解过程中可能存在某种因素阻止其进程，双硫醒(Disulfiram)是酒精依赖者服用的一种药物，它可以抑制脱氢酶，使人们饮用少量酒就感到恶心难受。

ZBiotics公司网站抨击了基于植物提取物的营养补充剂的宿醉疗法，该公司表示，目前还不知道这种转基因益生菌能否分解乙醛，也没有足够证据表明它能帮助缓解宿醉

对细菌进行转基因处理，并不需要CRISPR方法，相反，该公司依靠的是一种更古老的过程，被称为“同源性重组”，在该过程中，一个细胞将一段DNA交换成为另一段，这家初始企业研发主管约翰·奥利弗(John W. Oliver)称该方法是“无疤痕基因编辑法”，意味着最终的菌株不含任何质粒或者抗生素耐药性标记物，这些工具通常用于创建和分离转基因微生物。

饮酒前服用效果最佳

阿博特说：“我们对这款产品进行了内部测试，这是一个有趣的实验，公司建议员工在饮酒前或者饮酒时服用一小瓶益生菌，我们建议当天早上就服下这种转基因益生菌，如果宿醉后第二天早上再服用不会有什么效果。”

这家初创公司还分发了1万多个样品，并收到数百人的回复，大约94%回复者称他们认为这样做是有效的，然而，专家表示，这种调查问卷没有科学数据支持。

缺少对人类临床测试也促进了公司的快速发展，但同时也提出了一个问题，即未来的生物技术初创企业在没有FDA审查的情况下，能多大程度上利用他们的转基因产品。

近年来，以微生物为导向的多家初始公司已经开始研究非转基因益生菌，旨在消除痤疮和其他皮肤问题，转基因微生物的易用性意味着更多类似ZBiotics的初创公司逐渐涌现。

据悉，ZBiotics公司还计划研制更多的产品，例如：当前公司研发人员正在研究一种益生菌，它可以提高肠道内乳糖降解量。未来该公司的最终目标是将基因工程掌握在人们的手中，通过基因工程改变自己的身体。