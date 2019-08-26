比亚迪王传福：汽车是长了腿的智能手机

IT之家8月26日消息 8月26日，比亚迪董事长王传福在重庆智博会上发表演讲称，汽车产业在变革过程中，电动化其实只是上半场，智能化才是下半场，是真正的大仗、大变革。

王传福表示，“汽车是长了腿的智能手机”，汽车给生活带来的改变其实将比手机大很多，汽车有更多的应用场景，手机能做的其实汽车都可以做，手机不能做的智能车也能做，同时智能车还有促进手机应用市场的拓展。未来智能车不仅可以改变人们的生活习惯和思维方法，创造无穷无尽的想象空间，而且还为城市增加上亿个移动的感知终端，成为神经的神经末梢。

王传福表示，比亚迪将通过电动化、立体化和智能化的绿色大交通解决方案，为创造高品质生活贡献力量。

以下为王传福演讲实录：

大家上午好！去年这个时候我和重庆签了一个20GWh动力电池项目，我昨天到了工地看了看，让我大吃一惊，100多万平方米的厂房，一年前去看一片山还有一些村庄，连路都没有，现在已经完成了90%的厂房，设备也开始安装。因此，我要感谢敏尔书记、良智市长高效的团队。我觉得重庆不只是一个吃火锅的好地方，还是一个投资的地方，谢谢你们！

重庆是山清水秀美丽之地，拥有西部地区最大的制造业基地，正在大力实施以大数据、智能化为引领的创新驱动发展战略。下面，我结合比亚迪在重庆的机动车电池和轨道交通的项目合作，简单谈一下智能化作为技术驱动力，在交通装备制造业新旧动能转换中所发挥的作用和带来的改变。

当今汽车工业的变革总体上讲是以电代替石油或者天然气的能源变革，但实际上在技术层面还有更深层次的意义，进入电的世界，电动化的技术变革还有两大影响，一个是车辆控制系统的变革。其实我们每年死于车祸都有一个数，汽车工业带来老百姓的便利当然不言而喻，每年死于车祸的，全年大概在120万人。

一辆车发生车祸的反应时间大概在0.6秒，就是600毫秒，一眨眼的功夫。对传统产业来说机械的响应差不多是0.2秒，就是200毫秒，调整很困难。但是对于电动车来说响应的时间可以做到20毫秒，可以有充足的时间来调整，因为我们60%的车祸都是偏离了航向，造成了死亡。电动车将反应时间从200毫秒提升到20毫秒，相当于30次的调整机会，这样就对于避免事故的发生赢得了更长的时间。另外一个系统变革就是传统车发动机带四个轮子，但不可能每个轮子上都装发动机，而电动车就不一样，它是一个分布式的，可以让每个轮子上都装上发动机，电动车的这种变革带来的不仅仅是解决能源、环保等问题，还将让驾驶变得更安全、更智能。

在变革过程中，电动化其实只是上半场，智能化才是下半场，是真正的大仗、大变革。传统车应该是机械车，就像我们的算盘，算盘上是永远打不出互联网的，机械车也永远产生不了真正的智能车。一旦将机械变成电动，相当于把算盘改成了计算器，智能才能真正实现。

对汽车来说将完全进入一个智能时代，不再只是一个简单的代步工具，就像手机在功能机的时代它只是一个打电话的工具，但到智能手机的时代，打电话可能只占了2%，98%是做其他的事情。十多年前我们很难想象在手机上按两下，我们的出租车、网约车到了身边，再按一下我们的存款汇出去了，我们的快餐商品到了身边。

这是智能手机带来的改变，其实汽车也是一样，汽车是长了腿的智能手机，手机最多是13个传感器，汽车上有多少传感器呢？有300-400个传感器，汽车给生活带来的改变其实将比手机大很多，汽车有更多的应用场景，手机能做的其实汽车都可以做，手机不能做的智能车也能做，同时智能车还有促进手机应用市场的拓展，比如我们最近推出了手机NFC车钥匙，即使手机没电了也依然可以打开车门、启动汽车。未来智能车不仅可以改变人们的生活习惯和思维方法，创造无穷无尽的想象空间，而且还为城市增加上亿个移动的感知终端，成为神经的神经末梢。

去年比亚迪推出了智能网联系统，开放了汽车上的341个传感器和66项控制权，进入了手机生态300万个应用，首次实现汽车从封闭走向开放，还可以结合众多场景在平台上尽情创新，开发更多的程序，让汽车互联互通。比如将方向盘进行接耦，汽车就变成一个超级的游戏机，将车配备数十个音箱系统，汽车就变成一个录音棚，超级、移动的KTV，智能车成为一个多元空间，创造一种新的生活方式，在这场电动车变革中智能化所产生的新业态、新改变远远超出的想象。

驱动交通装备制造业除了发展智能汽车以外，还能构建立体化的交通系统，我们认为以公共交通为切入口，推动公交、出租、网约车等全面化是2.0时代。现在再加上我们的云巴，构建电动化、立体化、智能化的绿色大交通体系是3.0时代，即用电动车治污、云谷云巴治堵，填补了轨道、交通和技术的空白，实现了大、中、小运量的发展。地铁是一个主动脉，云巴是毛细血管。当前我们正致力于为国内轨道交通提供智能化的解决方案，比如璧山区的云巴项目将为重庆打造继单轨之后的又一张城市交通名片。云巴具有小型化、轻量化、智能化的特点，实现了最高等级的无人驾驶，只需要较少的运营人员，能有效降低运营成本，降低城市运营交通带来的财政负担。

在全球新一轮科技革命和产业变革的浪潮中，智能化为交通装备制造业带来了新机遇，注入了新动能，未来在市委、市政府的领导下，比亚迪将通过电动化、立体化和智能化的绿色大交通解决方案，努力为重庆推进高质量发展，创造高品质生活贡献力量，谢谢！