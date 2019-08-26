澳洲《CS: GO》6名选手打假赛被捕，或要吃10年牢饭

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IT之家8月26日消息 据外媒报道，六名《反恐精英：全球攻势(CS:GO)》玩家因涉及赌博违规行为而在澳大利亚被捕。
报道称，近日澳大利亚警方联合体育诚信部门公布了一起《CS: GO》打假赛案件。据博彩公司向警方提供的线索显示，自今年3月起，共有6名《CS: GO》选手涉嫌操纵至少5场电竞比赛。他们于赛前事先投注，再故意输掉比赛，而受害赌客则在这些假赛中下注超20次。
警方目前正在侦办此案当中，这6名选手若罪名成立，或将面临10年有期徒刑。
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