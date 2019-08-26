FF被曝将推合伙人架构，贾跃亭将设个人还债信托还国内债务

IT之家8月26日消息 据澎湃新闻报道，8月26日，接近法拉第未来（Faraday Future，简称：FF）的知情人士称，FF创始人兼CEO贾跃亭正在变革FF现有公司顶层治理架构，将推出合伙人制度，把公司的顶层治理权交给“合伙人委员会”。

报道称，FF中国内部人士称，FF合伙人制度早在去年底就已经开始规划，贾跃亭已经组织公司高层、外部专业咨询管理机构开了5、6次会议了，顶层治理架构和管理模型已经接近完成，不出意外将会在近期宣布并执行。

据悉，贾跃亭除了授予合伙人和全体员工外，还计划将剩下的FF部分股权成立个人还债信托基金，以此作为国内债务偿还基金，主动推动债务偿还进度。

据透露，贾跃亭曾经在几个月前的公司内部会议上解释了推出合伙人制度和成立个人还债信托基金的原因。贾跃亭表示，作为FF创始人他认为分享是FF文化的核心要素，因此早就做出了把股权授予FF全球合伙人以及全体员工的决定，同时保留一部分股权成立个人还债信托基金用于处理国内债务，如果FF成功上市后还债信托基金足够偿还国内债务，只有剩余的少部分股权归他所有，否则他将不再拥有FF的任何股权。贾跃亭将个人股权真正分享给员工，真正实现利益的共享。这些会议情况基本上可以认为贾跃亭试图推合伙人制度已经有一段时间。

据悉，如果要确保合伙人机制的落地，贾跃亭据传将辞去全球董事长和CEO职务。有消息称，有汽车行业人士将加盟FF，并有可能出任CEO。

因乐视体系资金链危机爆发，贾跃亭从2017年7月起出走美国，但承诺对债务“尽责到底”。相关人士透露，自乐视2016年11月爆发资金危机到现在，贾跃亭已通过资产处置等多种方式偿还了218亿元的债务。