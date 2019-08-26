中国联通实现5G共享基站：在变电站内成功开通

C114讯8月26日消息 为了摆脱5G“理想丰满，现实骨感”的难题，运营商们一直在寻求在共享共建方面的突破。

不久前，中国联通董事长兼首席执行官王晓初坦诚：“政府鼓励运营商在资源上共建共享，因为5G投资非常大。中国联通这次一定会参加某一家或者是多家合作的局面。”

虽然与其他运营商及广电的合作还处于摸着石头过河阶段，但与供电公司合作进行“共享”已结出成功的果子。南京联通公司小营5G基站近日的成功开通，为5G建设按下“加速键”。

8月20日，南京联通公司小营5G基站开通，这是国内首次在变电站内建设5G基站

共享共建“新”突破

工信部正式发放5G牌照后，相关进程明显提速。

中国信通院预计，2020至2025年期间，我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元，直接创造的经济增加值达3.3万亿元。然而对于运营商而言，“理想丰满，现实骨感”，5G依然面临着投资巨大，“钱景”缓释的尴尬境地。

全球移动通信协会高级顾问、中国移动原董事长王建宙所言，我国在5G发展方面存在许多优势，但同时也仍存在着不小的挑战。

据预测，5G基站的数量将是4G的4到5倍。新增基站选在哪儿，成了制约5G网络快速部署的瓶颈。

所以，一切如王建宙所言，运营商需要用新的思路来建设5G网络。其中最关键的一点就是谋求网络共建共享。

8月20日，南京联通公司小营5G基站成功开通。这是国内首次在变电站内建设5G基站。南京供电公司向运营商开放“共享基站”“共享变电站”，为5G基站“加速度”。

据南京供电公司工作人员介绍，南京供电公司向三大运营商、铁塔公司开放共享电力杆塔、变电站等电力基础设施，可节约社会整体投资92.5亿，将为5G建设节约出相当于一个南京南站的土地面积、节省出相当于建设1.1个京沪铁路的钢材。

此外，共享电力基础设施部署5G基站后，5G基站的建设周期从30天提速至1天，建设资金从36万元节约至1万元。

“我们一期计划建设2000个5G站点。预计，8月31日就是本月底，将开设首批1000个5G站点。9月底，建成开放95%以上的站点。到10月份完成优化，实现全面覆盖。”联通南京分公司网络发展部基站建设中心主任芮华平介绍，其中15%的站点都将通过与供电公司合作进行“共享”。

据介绍，联通5G站点一期工程是部署南京城区，重点部署南京南站、南京火车站、禄口机场、机场高速公路等，以及在供电、智能驾驶等行业应用部署5G一期工程；9月1日开始放号，根据5G应用情况进行二期规划建设。

深挖共享的价值

在前不久的半年报业绩发布会上，王晓初表示，“今年公司资本开支控制在580亿元不变，其中5G投资依然维持在此前披露的80亿元左右。”

之所以不提高5G投资额度的最大原因就在于建网的成本太大，一方面5G盈利模式未定，建网压力又大，此外运营商还面临“提速降费”的压力，如何赌上这个巨大资金缺口，只能前期谨慎，节约开支。

王晓初坦诚：“政府鼓励运营商在资源上共建共享，因为5G投资非常大。中国联通这次一定会参加某一家或者是多家合作的局面。”

与电信合作的总体想法是“共建、共享”，各自维护自己的基站，各自经营自己的品牌和客户群，结算简单。王晓初表示，中国联通和中国电信合作最大的优点是两家5G频率非常接近，可以提高频谱效率，带宽速度更快，网络质量更有效。

与此同时，中国联通也在和中国移动进行谈判，以漫游的方式合作，“那我就没有那么着急了，比如我可以在中心城市先建，建的地区就不再需要漫游了，大部分地区可以给中国移动漫游，这样联通用户可以全网享受5G业务体验，同时提高了中国移动的网络效率，是双赢。”

此外，中国联通也在积极与广电谋求新的合作。

虽然与其他运营商及广电的合作还处于摸着石头过河阶段，但与供电公司合作进行“共享”已结出成功的果子。

利用现有资源，节约了大量土地资源、管道、传输、电力资源等，为国家节省投资，降低了5G网络部署成本，提升了5G网络的覆盖质量和进度。后续，这个模式可以在全国推广，全国各地都可以复制、推广这一共享模式，全面推广共享基站应用，节约大量的社会整体投入，让5G时代加速到来。