腾讯云与通讯公司博诣战略合作，加码智慧办公

腾讯云宣布与通讯公司Poly博诣（以下统称博诣）达成战略合作，共同探索通过提供端到端的解决方案，推广远程办公会议应用场景，提升音频和视频会议体验，以及相关方案在腾讯云生态系统上应用的可能性。

腾讯云方面表示，与博诣的合作，是腾讯抢跑智慧办公赛道的一次重磅布局。

博诣全球执行副总裁Jeff Loebbaka，腾讯公司副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏等双方高管参与了现场签约仪式。

据了解，本次腾讯云和博诣的合作将聚焦开会场景的痛点，试图解决跨企业和跨区域随时随地开会，以及视频会议中如何高效协作带来的挑战，让开会变得智能而灵活。

据悉，未来博诣将借助腾讯云的大数据积累，以及在物联网、人工智能领域场景落地的经验，推动旗下硬件设备的数字化转型和智慧化部署，博诣硬件产品还将通过标准协议与腾讯云旗下会议软件产品进行互联互通，以及生态渠道等销售资源的合作共享。双方将基于“云+端”软硬件的战略互补，逐渐实现让“云化”的智慧办公成为企业标配。

美国市场研究机构Markets and Markets发布的一份报告预测，到2020年全球智能办公市场会达到433.1亿美元，期间年复合增长率为10.7%。显然，智慧办公拥有着广阔的市场前景，并且正逐渐成为企业刚需。

此前不久，腾讯云对外开放了基于企业级会议场景的云投屏。除此之外，腾讯还曾推出基于腾讯10年知识管理的实践与沉淀，以知识管理为核心的企业社区应用腾讯乐享，以及一站式敏捷研发协作云平台TAPD。去年发布的多人在线文档协作产品腾讯文档，月活跃用户已超3000万。

如今，腾讯云与博诣达成战略级合作，意味着腾讯办公协同赛道的筹码再度升级。

据了解，腾讯云另一款企业级产品腾讯会议已经处于内测阶段，最新版本已具备音视频通话、电脑屏幕共享、语音电话互通及简单的会议成员管理，会中IM等能力。频繁布局办公协同赛道，也是腾讯立足消费互联网，转型产业互联网的直接体现。