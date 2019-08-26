Canalys：百度取代谷歌成智能音箱全球第二

新浪科技讯北京时间8月26日下午消息，据The Verge报道，市场研究机构Canalys发布的最新报告显示，中国搜索巨头百度如今已经成为了世界第二大智能音箱供应商。Canalys的这份报告指出，在2019年第二季度中，百度智能音箱出货量达到了450万台，获得了全球市场17.3%的份额，从而超越了谷歌。当季度百度智能音箱的出货量同比增长达到了令人的3700%。当前排在首位的依然是亚马逊，该公司拥有超过25%的市场份额，今年第二季度的出货量达到了660万台。

百度的人工智能音箱运行在一个被称为DuerOS的AI平台之上。该公司最初所瞄准的是高端市场，推出了由瑞典企业Teenage Engineering所设计的Raven H智能音箱，然而这个产品的销量却并未达到预期。不久之前百度开始销售售价更为低廉的设备，该公司所推出的小度智能音箱最低售价仅需89元（约合12美元）。Cnanlys的数据显示，在今年第一季度时，百度在国内智能音箱市场上超过了之前的领先者阿里巴巴。

值得指出的是，百度和谷歌两家公司并不是直接的竞争对手。百度的智能音箱产品只针对国内市场销售，而谷歌的产品面向除了中国之外的全球市场销售。但是百度在过去一年中所获得的爆炸式增长，能够表明中国人工智能生态系统的规模和动态。去年，百度公司CEO李彦宏明确表示，对于谷歌有可能会重返中国市场，百度并不感到担心。

然而，谷歌的优势在于他们的产品可以面向其他国家的消费者，这方面的一个例子就是该公司今天在印度推出了Nest Hub（此前被称为Google Home Hub），印度是智能音箱设备的另一个潜在的巨大市场。Gadgets360的报道称，为了促进Nest Hub发布后的销售，谷歌将其与小米公司的米家安全摄像头进行了捆绑销售。