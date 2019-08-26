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抖音协助警方破获 “杀猪盘”诈骗案，警方提示：网络交友要谨慎

2019-8-26 15:07:43来源：凤凰科技作者：花子健责编：阿迷评论：

日前，上海市公安局嘉定分局破获一起诈骗案，该案的犯罪嫌疑人通过社交交友软件搭讪女性，通过说情话等方式来增进感情，然后实施诈骗。

赵小姐在网上认识了一位“高富帅”，两人互相添加联系方式后，这位“高富帅”对赵小姐每日嘘寒问暖情话连篇，不知不觉中，赵小姐陷入了“爱河”。不久之后，这位“高富帅”向赵小姐透露，自己知道有款赌博app软件有漏洞可以赚大钱。身处爱河的赵小姐信以为真，下载app进行了转账。

这就是一起典型的“杀猪盘”网络诈骗。今年7月，抖音协助上海警方通过技术分析掌握了这一“杀猪盘”诈骗团伙的线索。

8月11日，上海市公安局嘉定分局组织民警前往福建地区进行侦查。在当地警方的配合下，警方于8月15日3时展开抓捕行动，当场抓获犯罪嫌疑人11名。随后，民警循线追踪驱车30公里外一住址，将犯罪嫌疑人徐某抓获，至此，该团伙被警方一网打尽。

经审讯，该团伙交代，他们利用网络上“高富帅”的照片、视频来伪装自己的身份，在某社交交友软件上搭讪女性，通过说情话等方式来增进感情，让对方信以为真。最后，他们以有款app软件有漏洞可以赚大钱为由，诱骗对方下载并转账，实则在后台操作，将对方的钱款榨干。民警在现场发现，该团伙分工明确，有大量针对女性的情话文字，成员大多为30岁左右的年轻人。

上海警方表示，“杀猪盘”诈骗是最近一年曝光较多的诈骗类型之一，主要是指通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者，通过聊天发展感情取得信任，然后将受害者引入博彩、理财等诈骗平台进行充值、骗取受害者钱财的骗局，各位网友上网交友恋爱要谨慎。

今年以来，负责抖音、火山等产品反诈安全工作的字节跳动安全中心在核实清理诈骗账号行动中发现，大量黑产、诈骗账号都通过私信联系被害人，并最终导流到社交软件上实施诈骗。

今年7月初，字节跳动安全中心就曾发布安全提示，提示抖音用户：“遇到私聊要求加微信的情况，请谨慎添加好友，更不要转账汇款。一定要谨记：私聊加微信的不是爱情，是‘杀猪盘’诈骗。”

与此同时，字节跳动安全中心与警方建立快速联动机制，采取封堵反制、联动打击等多种措施，共同打击“杀猪盘”等诈骗行为。

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关键词：抖音诈骗

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