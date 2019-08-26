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“微信车载版”亮相2019智博会

2019-8-26 15:09:33来源：新浪科技作者：李楠责编：微尘/实习评论：

2019中国国际智能产业博览会在重庆开幕，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾出席峰会并致辞，长安汽车跨界携手腾讯，联席展示了具备微信车载版功能的梧桐TINNOVE系统、腾讯智慧4S店解决方案等一系列智能化建设成果。

当天上午，长安汽车携手腾讯的“北斗天枢”数字化战略发布会在智博会会展现场举行，中国兵装集团公司董事、总经理、党组副书记龚艳德，中国兵装集团副总经理、长安汽车董事长张宝林，长安汽车党委书记、总裁朱华荣，腾讯公司董事会主席马化腾，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生，腾讯副总裁钟翔平等出席了大会。

搭载微信车载版功能的梧桐车联TINNOVE OS汽车智能系统、基于腾讯智慧4S店解决方案技术的长安智慧体验中心等数字化成果集中发布。与此同时，腾讯车联还展出了生态车联网解决方案的多项功能体验，通过统一的账号体系，云+AI的能力，实现用户兴趣、车载场景和生态服务的智能匹配，做到云端轻量化的、场景驱动的服务找人。

首次开放体验的腾讯云小微语音助手在车载场景的全双工语音交互功能，能够实现一次唤醒多轮自由对话，连接腾讯海量内容服务生态，将成为腾讯生态车联网解决方案的核心能力支撑。

据腾讯副总裁钟翔平介绍，微信车载版将作为腾讯“生态车联网”解决方案核心能力之一，满足用户在驾驶场景必要的通讯需求，并将通过腾讯车联网方案面向车企开放合作。为保障用户行驶安全，微信车载版仅提供三个驾驶环境中最常用的功能：查看未读消息、发送消息、以及语音通话；通过采用全语音交互结合方向盘控制按键的方式，让用户眼不离开前方道路，手不离开方向盘，就能实现微信消息的收发和通话，最大程度避免驾驶者分心。

目前，腾讯已经与宝马、奔驰、奥迪、广汽、长安、一汽、吉利、东风、长城、FCA等21家车企达成战略合作，已落地或将落地45款合作车型。

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关键词：腾讯微信马化腾长安汽车

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