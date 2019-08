从定档黑豹2到女版绿巨人登场，迪士尼D23把粉丝逼疯了

今年除了D23 Expo,再也没有能让迪士尼、漫威粉丝同时疯狂的日子。迪士尼在这场两年一度的大会上不仅展示了无数IP硬实力,也为接下来的Disney+流媒体服务疯狂造势。特别是在上半年财报上,迪士尼透露下半年将会把大部分精力集中在流媒体业务上,与传统意义上的流媒体Netflix、亚马逊,以及同一时间诞生的苹果TV+展开竞争。

推广流媒体当然得先有独占内容,在D23上,迪士尼几乎把漫威、卢卡斯、迪士尼品牌下的经典IP汇聚一堂,并且基础定价只需要6.99美元,提供4K推流和4款设备同步,确保涵盖个人的平板、手机、笔记本。同时还允许单个账户下建立和管理7个配置文档,匹配不同的用户群体,做到实际意义上的便宜大碗。

废话不说,现在就让我们来重点关注一下,在Disney+流媒体,以及未来一段时间的电影荧幕上,都可以看到什么内容。

首个女浩克诞生

漫威毋庸置疑是D23上最精彩的部分,先划重点,最瞩目的《女浩克》衍生剧大致剧情是,绿巨人布鲁斯·班纳的表妹詹妮弗·沃克在机缘巧合下获得了布鲁斯·班纳的输血,最后变成了女浩克的故事。

在人物设定中,女浩克的能力比浩克弱很多,身材没有发生改变并且保留着人性,并常年给超级英雄打官司、惩奸除恶。但健硕的身材无论如何都是衣服遮不住的,身材可能也是这部衍生剧的看点。

惊奇队长变身穆斯林英雄

惊奇队长也确认加入到Disney+流媒体中,但故事设定是第四代队长卡玛拉·克汗,也将是漫威宇宙中首个穆斯林超级英雄。目前第四代惊奇队长的扮演阵容尚未公布,只能确认有机会融入MCU漫威电影宇宙中。

从人设来看,第四代惊奇队长来自泽西城,是一名穆斯林裔美国青少年,并获得了变形和治疗能力。如果你对她不太熟悉也情有可原,因为她第一次出现是在2013年,关于她的故事不算太多。

除此之外,《月光骑士》也被确认登陆Disney+,讲述被月神复活的雇佣兵马克‧史贝特变成超级英雄的故事。可以看到迪士尼也尝试通过Disney+平台试水新的超级英雄,一旦有人设在流媒体平台上获得高人气,则有可能被融入MCU漫威电影宇宙中。妥妥的保本。

大波漫威电影宇宙剧情上线

除了MCU漫威电影宇宙的后备更新,MCU作为荧幕的主宇宙也会延伸出不少Disney+衍生剧,其中包括已经被无数次提到的《猎鹰与冬兵》(2020年)、《幻视》(2021年)、《洛基》(2021年)、《鹰眼》(2021年)。

而最先登陆Disney+的主宇宙设定,但不会影响剧情线的则是动画《What IF…?》设定。这里主要是融入许多脑洞,每一集都将是一个单独故事,并且更为大胆。例如钢铁侠其实和银河护卫队的星爵其实是同一个人,美国队长在英国变成了英国队长等等。反正正片中美国队长已经由猎鹰接任,人设交替什么的,都是按照怎么大胆怎么来的原则。

正片方面,《黑豹》导演瑞恩·库格勒确认回归,《黑豹2》定档时间是2022年5月6日。正在英国拍摄的《黑寡妇》也从现场带来片花,本着保密原则,除了现场观众,互联网是看不到片花视频的。

这里让我们引入网友制作的时间排序作为参考。

▲图片来自漫威特工队

蜘蛛侠会登陆Disney+吗?

这个问题其实不太好回答。在现场的采访中,汤姆·霍兰德表示他将继续扮演蜘蛛侠,并表示会找到新的方式让蜘蛛侠看起来更酷。但由于索尼和漫威似乎已经准备好了结束双方的合作关系,迪士尼是否购买下《蜘蛛侠:英雄归来》、《蜘蛛侠:英雄远征》还不得而知。

可以确认的是,融入MCU的蜘蛛侠两部曲无论给漫威、迪士尼还是索尼、哥伦比亚都带来了丰富的票房,如果能在Disney+上包含蜘蛛侠系列,无疑是最理想的。

可惜的是,目前为止漫威还没有透露任何有建设性的观点,能够确认首发登陆流媒体的电影包括《惊奇队长》、《雷神2:黑暗世界》、《钢铁侠》、《钢铁侠3》、《复仇者联盟:终局之战》。剩下的电影会在2020年逐步上架。

也就是说,如果你是一个希望“一家人齐齐整整”的收藏控,Disney+帮不了你,买蓝光盘仍然是目前唯一的出路。

星球大战加入Disney+阵营

传闻已久的《星球大战》经典人物、绝地武士导师欧比旺·肯诺比正式宣布获得自己的个人衍生剧。这部电视剧之前曾经被计划设计成《星球大战》电影系列中的一部分,与外传《侠盗一号》、《索罗》一起与主线电影实现交替更新策略。

但实际情况事与愿违,频繁的《星球大战》系列电影刷屏并不能让IP保持高热度,欧比旺·肯诺也因此转向个人衍生剧,并计划于2020年正式开拍。

可以确认的是,来自《权利的游戏》佩德罗·帕斯卡将会扮演赏金猎人的角色,Disney+第一部星球大战衍生剧《曼达洛人》会随着流媒体平台上线而登陆。用迪士尼的说法是,他们希望通过《星球大战》细节中的小人物来挖掘星球大战中更多有趣的细节。

而正统续作《星球大战9》则已经放出中文海报,北美上映时间为12月20日,国内尚未定档,相信不会差太久。

毋庸置疑,迪士尼合家欢的IP拥有更广泛的受众,未来2年内的院线预告也已经被安排上:

《冰雪奇缘2》:神曲回归

最抢眼的是《冰雪奇缘2》,11月22日北美上映,《Let it Go》创作者克里斯汀·安德森-洛佩兹、罗伯特·洛佩兹夫妇回归,创作据说更带劲的《All Is Found》,以及艾莎女王的单曲《Into the Unknown》,影院少不了又是大合唱的场面,这里先看海报感受一下。

《魔法环游记》:星爵与蜘蛛侠耍宝

动画故事设定本身就很有意思,讲述聒噪哥哥“星爵”与安静弟弟“荷兰弟”一起去寻找世界仅存魔法的故事,2020年3月6日北美上映。

《灵魂》:探讨人性

每年皮克斯总能带来一些探讨人性的作品,《灵魂》可能将担当起其中的重任,主要讨论的是人类的热情、梦想、兴趣爱好从何而来,2020年6月19日北美上映。由《飞屋环游记》、《头脑特工队》导演彼得·道格特执导,深度光看导演名字就能感受出来了。

《瑞亚和最后一条龙》:新公主上线

除了花木兰,第二个与龙接触的亚裔姑娘也将在这部电影中诞生,很可能会成为迪士尼公主计划中的一部分,电影会在2020年感恩节周末才会上映。

《小姐与流浪汉》:单身狗慎看

跨越隔阂恋爱的启蒙剧重置,原作电影是1955年。在《狮子王》技术的加持下,小姐与流浪汉将上演“真人版”,也可以遇见在剧情上可能不会有太多改动,会甜到腻。单身狗切忌一个人去观影。

《沉睡魔咒2》:安吉丽娜·朱莉操碎心

安吉丽娜·朱莉再度回归,讲述魔女玛琳菲森和将成为女王的爱洛公主关系依然复杂,协力保护丛林中动物们的故事。老实说,除了安吉丽娜·朱莉,剧情上不太让人期待的样子。

《库伊拉》:女魔头有人情味了

101条斑点狗如何管理?身为反派的库伊拉话总是特别多的,故事背景设定在上个世纪70年代,奥斯卡影后艾玛·斯通扮演女魔头库伊拉,《我,花样女王》导演克雷格·吉勒斯佩执导,2021年5月28日北美上映。嗯,导演和演员都感觉是本色上阵的样子。

顺带《101斑点狗》真人版是在1996年,新版的库伊拉定妆照显得更霸气一些。可能与魔女玛琳菲森那般,迪士尼想给她加一些人情味。这年头反派主角已经那么好当了。

《丛林奇航》:娱乐设施变电影

讲真,这可能是笔者生命中首个娱乐设施变成电影的作品,《丛林奇航》源自迪士尼乐园娱乐设施,在上海迪士尼乐园也设立了类似的独立园区以及并设置了爆款的“雷鸣山漂流”娱乐项目,电影2020年7月24日北美上映。有兴趣的同学可以提前去迪士尼乐园感受一下。

顺带一提,这部片由道恩·强森主演,是的,就是现在《速度与激情:特别行动》与郭达·斯坦森眉来眼去那位。

此外,迪士尼计划中的电影还少不了刘亦菲的《花木兰》、圣诞老人家族故事《诺艾尔》、纪录片《杰夫·高布伦眼中的世界》、校园歌舞剧《歌舞青春》。无一例外均为合家欢电影,在上线Disney+的同时,迪士尼也在积极布局全球范围推广。

而D23仅仅是一个新开始,收购21世纪福克斯,让漫威电影宇宙进入第四阶段,Disney+完成线上平台布局,再加上新超级英雄,新动画,系列IP延续,形成了票房、周边保驾护航的完整套路。看起来,《复仇者联盟:终局之战》上映之后,迪士尼早已把更大的棋盘准备好了。