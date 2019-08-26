特斯拉在德国筹建电动车厂，创造1000-2000个就业岗位

最近有报道称，特斯拉即将敲定其欧洲超级工厂的选址。据德国当地媒体报道，特斯拉对埃姆登和埃姆斯兰特别感兴趣，这两家公司都位于下萨克森州，是超级工厂4号的潜在选址。

德国经济部长Bernd Althusmann的一位发言人最近分享了这一最新消息。他证实，经济部已向特斯拉高管介绍了下萨克森州的“潜在选址”。据报道，在此之前，特斯拉曾与下萨克森州经济部接洽，目的是确保一个靠近海岸的地点。埃姆登和埃姆斯兰都符合这一标准。

多年来，特斯拉一直有意在欧洲建立一家巨型工厂。在电动汽车制造商特斯拉收购格Grohmann Engineering之后，埃隆·马斯克于2016年底对一家总部位于欧洲的特斯拉工厂进行了初步梳理。2018年6月，马斯克在推特上表示，德国是超级工厂4号选址的“重要选项”。马斯克解释说：“也许会选在在德法边境，总之靠近比荷卢三国对特斯拉意义重大。”

据报道，下萨克森州表示有兴趣成为特斯拉即将投产的超级工厂的潜在选址。2018年9月，经济部长Bernd Althusmann联系了CEO Elon Musk，强调下萨克森州对这家电动汽车制造商的优势。Althusmann说：“下萨克森州是欧洲交通网络中的一个好位置，坐拥港口连接、动态研究景观和位于家门口的可再生能源。下萨克森州是世界顶级的汽车工业地区之一，这也是特斯拉在业界的定位。”

据德国媒体报道，目前仍不清楚特斯拉欧洲超级工厂的细节，不过该工厂可能会创造1000至2000个就业岗位。Althusmann指出：“我对特斯拉的承诺和它将在我们国家创造的新就业机会感到高兴。我们将继续积极配合特斯拉的搜索，并将下萨克森州作为一个创新的汽车基地加以推广。”

特斯拉最近发布了超级工厂4号的最新建设情况。在第二季度财报电话会议上，埃隆·马斯克指出，欧洲超级工厂的选址将在今年年底前敲定。特斯拉似乎也期待着超级工厂4号的快速发展，就像位于中国的超级工厂3号一样。特斯拉首席财务官Zachary Kirkhorn在一份声明中强调了这一点。

Kirkhorn在财报电话会议中表示：“随着对执行和成本管理的持续关注，未来12至18个月应该是最令人兴奋的。在此期间，我们相信位于上海的超级工厂也将会进行大规模生产。Model Y将投入生产，以满足最受欢迎的汽车市场，我们的欧洲超级工厂4号也将顺利进行！”