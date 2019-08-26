5G发展靠中国：华为称中国在“做5G”而欧美在“谈5G”

“中国是在‘做5G’，而欧美是在‘谈5G’。”华为轮值董事长徐直军周五表示。

尽管各国对5G的需求及重要性达成了共识，但支持力度不同、进展不同。他将全球市场划分作三类，第一类是海湾国家、中国、韩国，正在大规模建设、大规模使用；第二类是欧洲少数国家，部署几百个站点来“打品牌”，美国、澳大利亚、新西兰也属此列；第三类是4G都尚未建设好的国家，距离上马5G至少有数年时间。

“中国政府给予了电信运营商巨大的支持，包括出台很多政策、频谱牌照费用上比世界上其他国家低很多，切切实实将5G作为一个基础设施来建设以支持数字经济的发展；而在其他国家，虽然也非常关注数字经济，但对5G的支持力度仍然不够。”他说。

徐直军指出，中国部署的4G基站数量占到全球一半以上（2018年底为51%），引领了4G的发展。按照目前的趋势，未来中国5G基站数量也会超过半数，“所以5G发展也要靠中国”。之所以会造成这样的情况，他笑称很重要一点是“中国人民太喜欢用手机了，随时随地都在看手机”。

根据今年6月底的2019世界移动大会·上海（MWCS 2019）期间给出的数据，华为在全球已签署了50份5G商用合同，覆盖了30多个国家（和地区），其中28份来自欧洲、11份来自中东、6份来自亚太、4份来自拉美、1份来自非洲；5G基站全球发货量超过15万个，到2019年底预计将达到50万个。

华为创始人、总裁任正非此前在接受外媒采访时表示，今年华为的5G供应量是60万个基站，明年至少可以生产150万个，所有零部件不受美国影响。

另据中国铁塔董事长佟吉禄披露，该公司目前已接到运营商关于5G基站的建设需求6.5万个，预计今年全年会接到10万个5G基站的建设需求。