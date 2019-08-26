天音控股上半年实现营收231.03亿元，同比增加16.06%

天音控股日前发布2019年半年报。报告期内，公司实现营业收入231.03亿元，较上年同期增加16.06%；归属于上市公司股东的净利润1266.77万元，较上年同期增加75.11%。

报告指出，2019年天音控股继续聚焦产业互联网战略，坚持以手机分销为核心，以彩票业务为重点，以建设“一网一平台”为抓手，逐步形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”的发展策略。

天音控股手机分销业务规模逐步扩大，客户合作持续深化，丰富渠道资源和强大整合能力的优势开始显现。在苹果业务方面，公司市场占有率处于行业领先地位。公司与华为的国内业务不断稳步发展，海外业务也在快速拓展，目前在阿联酋、肯尼亚、巴拿马等国的相关业务顺利开始运营并不断推进。同时，公司和一加手机国内业务的合作也顺利开展。公司将持续关注5G手机的最新动态，为下半年5G手机上线做好准备。

天音控股继续加大布局新零售业务，依托于四大手机品牌强势引流，采用多业务模式赋能零售客户，整合了丰富的产品品类，通过二手机销售业务、运营商增值服务业务等零售升级服务，形成了自营+平台模式，集品牌、增值服务赋能，会员经营管理、线上线下OTO为一体的新零售服务平台。目前新零售平台上已经聚集超过600个品类，未来平台上会聚集更多的产品，形成“1+N”的产业互联网格局。

此外，天音控股移动转售业务稳定发展，目前是首批少数几家同时具备三个制式移动转售正式商用牌照的企业之一。公司与中国大型领先的互联网平台企业、基础运营商也达成增值业务合作，为该业务建立成熟稳定的运营平台。