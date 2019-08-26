美光将在台湾兴建2座晶圆厂，投资额达新台币4000亿元

据台湾地区《经济日报》报道，全球第三大存储芯片厂商美光（Micron）将在台中兴建两座晶圆厂，使用下代最新制程工艺生产DRAM，总投资额高达新台币4000亿元（约人民币909亿元）。

报道称，这是继美光在台中投资先进内存后段封测厂后，又一次大手笔投资台湾。中科管理局透露，美光此次投资台湾新台币4000亿元，在台湾半导体投资上史名列第二，仅次于台积电中科与南科扩建案。但是在外资投资台湾史上，则是最大投资案。

据了解，美光此次新台币4000亿元扩建案，规划在现在的中科厂旁边，兴建A3及A5二座晶圆厂。其中，A3厂预定明年8月完工，并陆续装机，明年第4季导入最新的1z制程试产，借此缩小与三星的差距；第二期A5厂将视市场需求，逐步扩增产能，规划设计月产能6万片。

台湾《经济日报》报道称，美光台湾分公司证实在台中扩建A3厂，且已进入兴建工程。台湾美光强调，A3厂房是以扩建无尘室为主，将加入既有的桃园前段晶圆厂，以及台中后里前段晶圆厂的前段晶圆制造生产线，进一步扩充美光在台湾设立的DRAM卓越中心的设备更新、技术升级。至于A3厂投资金额和A5厂相关产能规划等细节，则不便透露。

不过，《中时电子报》则称，台湾美光否认规划A5厂，并表示美光在全球扩厂方向，不会增加晶圆片产能。

美光是全球第三大DRAM厂，名列韩国三星、SK海力士之后。目前DRAM市场仍供过于求，价格持续下跌，三星、SK海力士均暂停扩大产能，避免打乱市场，加上先前日韩贸易战一度使得韩国DRAM生产受到影响，市场原看好DRAM市况可望反转向上，如今美光大手笔投资，引发高度关注。

据了解，美光此次大手笔投资，主要看好进入5G时代之后，快速驱动人工智能（AI）、物联网和智能车等应用发展，带动DRAM需求强劲，提前抢占相关商机，并优先扩建需导入更先进设备的无尘室，以利让台湾厂区制程正式推进到最先进的1z世代。