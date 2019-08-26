苹果、谷歌双双不想让你沉迷手机，原因可能是用户有需求

飞象网讯 此前，苹果已经在iOS 12系统中加入了屏幕使用时间监测功能，用户甚至还可以在系统中对于单独的应用类别进行使用时间上限设定，以此来控制在手机中进行娱乐的时间。

另在即将正式发布的Android 10系统中，Google也在其中加入了“Focus Mode”工具，一旦用户在手机进行事务处理，而需要集中注意力，不想被打扰时，就可在Android系统的工具栏中开启“Focus Mode”，这时你将不会收到娱乐类应用所推送来的通知，同时也在短时间内无法打开这些应用，用户也可以在设置中对相关的应用进行设定。

此前，谷歌的Chrome浏览器、基于Chromium的新版Edge浏览器中也已经加入了“Focus Mode”工具，从而帮助用户在上网过程中消除分心。

而在目前的各平台的应用商店中，帮助用户远离手机，集中注意力处理事情的应用也不剩枚举，用户在设定好倒计时后，如果不再操控手机就能获得一些虚拟成就，同时这些应用还会为用户播放一些白噪音类的音频。

实际上，目前确实很多用户自身就不想将时间浪费在使用手机上，根据最新的研究报告《美国智能手机换机率和品牌动态》指出对于在80/90后以及95后用户来说，人们也越来越需要更好的管理时间和远离手机的工具。此前也有一项调查显示，有一半的家长担心他们的孩子会沉迷于手机或平板等设备此外，一直以来上文中提到的帮助原理手机的应用也长期具备不错的下载量与内购销量。

苹果公司CEO库克此前在接受外媒采访的时候曾表示：虽然苹果目前主要依靠iPhone来赚钱，但是他并不希望人们沉迷于手机屏幕。