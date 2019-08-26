山东胶州重拳打击利用手机应用传播色情内容活动

据扫黄打非官方发布，近年来，互联网娱乐类应用呈多样化发展趋势，智能手机已成为人们生活的重要组成部分。某些直播平台借此组织淫秽色情表演、传播贩卖淫秽物品牟取暴利，这些低俗、恶俗信息的传播，极大地危害了社会治安和网络秩序。
为有效遏制此类违法犯罪活动，全面整治网上违法犯罪，积极回应群众的期盼，从2018年年初开始，山东省胶州市综合执法部门加强行政执法与刑事司法衔接，通过深入挖掘网上网下线索，加大案件查办力度和频次，对利用应用程序推送淫秽视频、低俗图片行为予以从重从快打击，成功破获王某东等人非法利用网络贩卖淫秽物品案等14起，共打掉本地涉黄APP软件14个，关停涉黄低俗软件20个，查获涉案资金50多万元，扣押手机、电脑等作案设备20余台。其中，5起案件已宣判。
2018年8月17日，办案人员在胶州市顺德花园小区一住户内抓获犯罪嫌疑人王某东。经审查讯问，王某东供述自2018年1月以来，在微信朋友圈内发布、贩卖淫秽视频APP软件，并非法牟利300余元。经勘验，该软件内共有淫秽视频3000余部。2019年3月20日，王某东因犯贩卖淫秽物品牟利罪，被判处有期徒刑3年10个月，并处罚金人民币1万元。
2018年8月21日，办案人员在胶州市金祥花园一住户内抓获犯罪嫌疑人王某。王某自2017年8月以来，在网上利用微信建立群组贩卖色情直播聚合软件，并从中非法牟利4000余元。经勘验检查，该色情直播聚合软件内共有淫秽视频2000余部。2019年3月30日，王某因犯贩卖淫秽物品牟利罪，被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币1万元，不得假释。
2018年8月23日，办案民警在平度市抓获犯罪嫌疑人侯某隆。侯某隆自2018年3月以来，批发色情直播聚合软件卡密，加价贩卖给5人并从中非法获利100余元。2019年3月30日，侯某隆因犯贩卖淫秽物品牟利罪，被判处有期徒刑3年，并处罚金人民币1万元。
2018年9月5日，办案人员在胶州市一工厂内抓获犯罪嫌疑人吕某文。经勘验检查发现，犯罪嫌疑人吕某文多次传播共计70部淫秽视频。经胶州市公安局治安大队鉴定，吕某文手机里的70部视频文件为淫秽物品。2018年12月20日，吕某文犯传播淫秽物品罪，判处有期徒刑8个月。
2018年11月21日，办案人员在平度市一小区居民楼内抓获犯罪嫌疑人綦某。綦某通过微信等发布售卖淫秽色情APP软件信息，APP软件中含有淫秽、色情视频1000余部。犯罪嫌疑人綦某自2018年9月至今，通过贩卖淫秽色情APP软件非法获利800余元。2019年6月19日，綦某犯贩卖淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币3000元。
山东省胶州市“扫黄打非”工作领导小组副组长、胶州市综合执法局局长李建勋说，这些案件均利用网络作为平台实施犯罪，具有犯罪受众广泛、社会危害严重，隐蔽性强、打击难度较大，利益驱动形成灰黑色产业链条的突出特点。山东省胶州市综合执法部门联合公安局网警有针对性地开展了一系列打击行动，从重从快重点打击网络传播淫秽物品等违法犯罪活动，为广大网民特别是青少年营造风清气正的网络空间。