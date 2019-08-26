山东胶州重拳打击利用手机应用传播色情内容活动

据扫黄打非官方发布，近年来，互联网娱乐类应用呈多样化发展趋势，智能手机已成为人们生活的重要组成部分。某些直播平台借此组织淫秽色情表演、传播贩卖淫秽物品牟取暴利，这些低俗、恶俗信息的传播，极大地危害了社会治安和网络秩序。

为有效遏制此类违法犯罪活动，全面整治网上违法犯罪，积极回应群众的期盼，从2018年年初开始，山东省胶州市综合执法部门加强行政执法与刑事司法衔接，通过深入挖掘网上网下线索，加大案件查办力度和频次，对利用应用程序推送淫秽视频、低俗图片行为予以从重从快打击，成功破获王某东等人非法利用网络贩卖淫秽物品案等14起，共打掉本地涉黄APP软件14个，关停涉黄低俗软件20个，查获涉案资金50多万元，扣押手机、电脑等作案设备20余台。其中，5起案件已宣判。

2018年8月17日，办案人员在胶州市顺德花园小区一住户内抓获犯罪嫌疑人王某东。经审查讯问，王某东供述自2018年1月以来，在微信朋友圈内发布、贩卖淫秽视频APP软件，并非法牟利300余元。经勘验，该软件内共有淫秽视频3000余部。2019年3月20日，王某东因犯贩卖淫秽物品牟利罪，被判处有期徒刑3年10个月，并处罚金人民币1万元。

2018年8月21日，办案人员在胶州市金祥花园一住户内抓获犯罪嫌疑人王某。王某自2017年8月以来，在网上利用微信建立群组贩卖色情直播聚合软件，并从中非法牟利4000余元。经勘验检查，该色情直播聚合软件内共有淫秽视频2000余部。2019年3月30日，王某因犯贩卖淫秽物品牟利罪，被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币1万元，不得假释。

2018年8月23日，办案民警在平度市抓获犯罪嫌疑人侯某隆。侯某隆自2018年3月以来，批发色情直播聚合软件卡密，加价贩卖给5人并从中非法获利100余元。2019年3月30日，侯某隆因犯贩卖淫秽物品牟利罪，被判处有期徒刑3年，并处罚金人民币1万元。

2018年9月5日，办案人员在胶州市一工厂内抓获犯罪嫌疑人吕某文。经勘验检查发现，犯罪嫌疑人吕某文多次传播共计70部淫秽视频。经胶州市公安局治安大队鉴定，吕某文手机里的70部视频文件为淫秽物品。2018年12月20日，吕某文犯传播淫秽物品罪，判处有期徒刑8个月。

2018年11月21日，办案人员在平度市一小区居民楼内抓获犯罪嫌疑人綦某。綦某通过微信等发布售卖淫秽色情APP软件信息，APP软件中含有淫秽、色情视频1000余部。犯罪嫌疑人綦某自2018年9月至今，通过贩卖淫秽色情APP软件非法获利800余元。2019年6月19日，綦某犯贩卖淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币3000元。