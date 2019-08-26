内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

蘑菇街2020财年第一季度营收2.489亿元，同比下滑2.8%

2019-8-26 18:27:23来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间8月26日晚间消息，蘑菇街今日发布了截至2019年6月30日的2020财年第一季度财报，总营收为人民币2.489亿元（约合3630万美元），与上年同期的人民币2.559亿相比下滑2.8%。归属于蘑菇街普通股股东的净亏损人民币1.205亿元（约合1760万美元），而上年同期净亏损人民币3.093亿元。不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为人民币4230万元（约合620万美元），而上年同期净亏损人民币7490万元。

第一财季业绩：

GMV为人民币41.72亿元，同比增长2.6%。

总营收为人民币2.489亿元（约合3630万美元），与上年同期的人民币2.559亿相比下滑2.8%。

总体成本和开支为人民币3.542亿元（约合5160万美元），与上年同期的人民币3.725亿元相比下滑4.9%。

营收成本为人民币6060元（约合880万美元），与上年同期的人民币7330万元相比下滑17.3%。

销售与营销开支为人民币1.450亿元（约合2110万美元），与上年同期的人民币1.662亿元相比下滑12.8%。

研发开支为人民币5620万元（约合820万美元），与上年同期的人民币6310万元相比下滑10.9%。

总务与行政开支为人民币3420万元（约合500万美元），与上年同期的人民币3660万元相比下滑6.6%。

无形资产摊销费用为人民币6450万元（约合940万美元），与上年同期的人民币2800万元相比增长130.3%。

运营亏损人民币1.053元（约合1530万美元），而上年同期为人民币1.165亿元。

归属于蘑菇街普通股股东的净亏损人民币1.205亿元（约合1760万美元），而上年同期净亏损人民币3.093亿元。

调整后的EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为人民币-2530万元（约合370万美元），而上年同期为人民币-5890万元。

调整后的净亏损为人民币4230万元（约合620万美元），而上年同期净亏损人民币7490万元。

每股美国存托股（ADS）基本和摊薄亏损均为人民币1.12元（约合0.16美元），而上年同期每股基本和摊薄亏损均为人民币13.49元。

截至2019年6月30日，蘑菇街拥有现金和现金等价物、限制性现金和短期投14.624亿元人民币（约合2.130亿美元），而截至2019年3月31日为人民币14.897亿元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：蘑菇街

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有