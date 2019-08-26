阿里巴巴王帅：我本身也是淘宝神人中的一个

“我本身也是淘宝神人中的一个。”在8月26日的淘宝神人IP发布会上，阿里巴巴合伙人、集团市场公关委员会主席王帅如此自述。

作为“‘淘宝神人’本人”，王帅的致辞就非常之“神”。他的关注点完全在“神人的特质”上：“我们发现美，创造美，既愉快了自己，又快乐了他人，我们把360行变成了三万六千行。我们是每一行里的专家和意外惊喜。”

他还用阿里巴巴的一句“土话”来总结这种特质：“一群有情有义的人在一起做一件有意义的事。”

不仅如此，“神人”王帅还当场炫了自己的“神技”：一副用陨石磨成墨所画的画。能够和大家分享这些，他“感觉特别痛快，特别开心”。

王帅认为，淘宝神人有独特的思维方式，他们相信：“因为我是什么样子，世界就是什么样子，世界因为我们的存在而更美好。”

附王帅致辞《淘宝神人，一群快乐的青年》全文：

来到这个台上做发言，我是有些紧张和警惕的。

我的很多同事经常发一些很奇怪的链接给我，这些链接都是跟大家相关，各种好玩，然后我就不断的下单，钞票越来越少，房子也显得越来越小。今天她们跟我说来了200多个淘宝神人，我特别担心会后她们发给我200个链接。

我这几天一直在想，淘宝神人到底是一个什么样的群体，他们具备什么样的特质，如此的打动和感染我。我今天上午就做了一个PPT，现在我就讲一下我心目中的淘宝神人。

这是一个烟台苹果，很好吃。淘宝有售。但是牛顿在英国看到苹果落了，他根本没想到这个苹果是熟透了，更好吃。他想为什么苹果会掉在地上，他发明了万有引力。牛顿跟我完全不一样……

其实这个世界上一直存在着两种人。一种人每天都在想这个世界为什么是这样的，未来的世界还会是什么样子？我从哪里来，到哪里去？另一种人呢？对这些问题想都不用想：因为我是什么样子，世界就是什么样子，世界因为我们的存在而更美好。

这两群人，一群在阿里巴巴的达摩院；一群在今天我们的会场。这两群人，一群叫科学家，一群叫淘宝神人。

最近哪吒的电影很火，我心里却在想另外一件事情，那就是作为一个龙王那真是太惨了，动不动小孩就被抽筋了，自己就被揭龙鳞了，下雨不及时还被判死刑了。做神太累，龙王您可别生气啊。感觉故事里的龙王在阿里可能就是P4的水平。但是大家跟神完全不一样，大家是活生生的人。阿里巴巴有一句话，一群有情有义的人在一起做一件有意义的事情。这句话跟在座的各位也很契合。我们把理想主义和现实主义以及个人的特质结合发挥的淋漓尽致。

对了，因为你们还是阿里巴巴的客户，阿里巴巴价值观的第一条就是客户第一。客户是我们的衣食父母，客户就是上帝。这句话说的就是淘宝神人。

前段时间我同事让我去参加了一个闲鱼的发布会。当时一个小伙子送给我一块陨石。小小的黑黑的一块，大的我也不敢收啊。开完会我马上跑到我的一个画家朋友那里，把它碾碎了，磨成墨，写了字，画了画。感觉特别痛快，特别开心。这种喜悦之情就如同我做的菜一样，每次我做菜都会被女儿吃成这样。我发这张图片给大家看，其实也是低调地炫技。

我觉得我本身也是淘宝神人中的一个。我们发现美，创造美，既愉快了自己，又快乐了他人，我们把360行变成了三万六千行。我们是每一行里的专家和意外惊喜。

这就是我心里的淘宝神人。