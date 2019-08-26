微信领取电子社保卡新增全国多省市支持，看看有你的城市吗

IT之家8月26日消息 腾讯官方消息，日前，江苏、河北、湖南、黑龙江、贵州等全国多省均已开通微信渠道申领电子社保卡的便捷方式。

据人社部公布数据，截至6月底，全国社保卡持卡人数12.77亿人，社保卡普及率91.5%，电子社保卡的签发量截至7月19日达2500万张，更多电子社会保障卡应用工作正在全面开展。

（目前支持微信申领电子社保卡的地区）

随着信息技术发展，将社保卡装进手机，并将功能和服务也迁移到线上，使人社服务足不出户就能办理。

（电子社保卡介绍）

领取电子社保卡的操作也十分简单，参保人员动动手指仅需10秒，就能使用微信绑定电子社保卡。

1.打开微信搜一搜“我的社保卡”，关注微信公众号；

2.点击“我的->绑定社保卡”；

3.根据指引进行身份验证，即可完成绑定。

也可通过“微信-我-支付-城市服务”，点击“社保”服务，进行操作，简单便捷。

（微信领取电子社保卡流程）

按照人社部的规划，未来电子社保卡的应用将达102项，涵盖电子凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费和待遇领取、金融支付六类功能。目前，全国多地用户已经可以通过微信电子社保卡享受社保查询、就医结算、药店购药等服务。

（电子社保卡功能）

（电子社保卡更多功能正在陆续开通）