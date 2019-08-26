《英雄联盟》S9门票8月30日正式开售，巴黎决赛门票315元起

IT之家8月26日消息 2019《英雄联盟》全球总决赛即将开幕，近日英雄联盟官微也正式放出具体赛程及相关的票务购买信息。

赛程安排：

入围赛阶段：

10月2日至10月5日以及10月7日至10月8日期间在德国柏林的LEC演播室举行

小组赛阶段：

10月12日至10月15日以及10月17日至10月20日期间在德国柏林的Verti音乐厅举行

四分之一决赛：

10月26日，27日期间在西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫举行

半决赛：

11月2日，3日期间在西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫举行

决赛：

11月10日在法国巴黎的雅高酒店竞技场举行

如何购买门票？

入围赛的门票将会通过Universe进行发售。

小组赛的门票将会通过Eventim进行发售。

四分之一决赛和半决赛的门票将会通过Ticketmaster Spain进行发售。

决赛的门票将会通过雅高酒店竞技场进行发售。

Ticketmaster Spain、Eventim和雅高酒店竞技场的门票发售支持英语和当地语言。Universe票务网站仅支持英语。

门票何时发售？

入围赛阶段的门票将会在欧洲中部时间8月30日星期五下午3点进行发售。（北京时间8月30日晚上9点）

小组赛阶段的门票将会在欧洲中部时间8月30日星期五下午3点进行发售。（北京时间8月30日晚上9点）

四分之一决赛和半决赛的门票将会在欧洲中部时间8月30日星期五下午4点进行发售。（北京时间8月30日晚上10点）

决赛的门票将会在欧洲中部时间9月16日星期一下午4点进行发售。（北京时间9月16日晚上10点）

单人可购买门票数量：

每个比赛日每人最多仅限购买4张门票。

是否需要注册一个账号才能购买门票：

是的，您需要创建三个票务网站的账号才能购买相应的门票。为了节省时间，我们建议您在门票正式进行销售之前注册并创建一个账号。

门票的价格是多少？

在LEC演播室举行的入围赛阶段：

15.00欧元*（工作日）（约118元人民币。请注意汇率浮动，仅供参考，下同）

20.00欧元*（周末）（约157元人民币）

*可能会收取额外费用

在德国柏林Verti音乐厅举行的小组赛阶段：

工作日

金票：18.00欧元*（约140元人民币）

银票：15.00欧元*（约118元人民币）

*可能会收取额外费用

周末

金票：30.00欧元*（约235元人民币）

银票：20.00欧元*（约157元人民币）

*可能会收取额外费用

在西班牙马德里维斯塔阿勒格雷宫举行的四分之一决赛（每天2场Bo5比赛）：

白金票：30.00欧元*（约235元人民币）

金票：20.00欧元*（约157元人民币）

银票：15.00欧元*（约118元人民币）

*可能会收取额外费用

在西班牙马德里维斯塔阿勒格雷宫举行的半决赛：

白金票：35.00欧元*（约275元人民币）

金票：25.00欧元*（约196元人民币）

银票：20.00欧元*（约157元人民币）

*可能会收取额外费用

在法国巴黎雅高酒店竞技场举行的决赛：

白金票：80欧元*（约630元人民币）

金票：60欧元*（约470元人民币）

银票：40欧元*（约315元人民币）

*可能会收取额外费用

什么是Priceless体验？

2018全球总决赛期间，万事达卡Mastercard®初次推出了一系列英雄联盟Priceless®体验。为了通过Priceless.com平台继续支持《英雄联盟》社区，Mastercard为2019年全球总决赛同样推出了Priceless体验。关于独家体验的内容以及未来更多优惠，请前往Priceless.com查看：

在贵宾席位和《英雄联盟》职业选手共同观看比赛。

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观看英雄联盟全球总决赛决赛，以及拥有和奖杯合影的机会。

Mastercard和Priceless是注册商标，圆圈设计为Mastercard International Incorporated的商标。



