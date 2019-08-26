盛趣游戏2019年上半年营收25.61亿元，同比增长45%

浙江世纪华通集团股份有限公司发布2019年半年度报告，2019年上半年世纪华通实现营业收入69.34亿元，比上年同期增长22.97%。其中上半年注入上市体系内的盛跃网络（盛趣游戏实际控制主体）上半年营收25.61亿元，较上年同期增长45.41%。

报告披露，世纪华通2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润11.78亿元，报告期内世纪华通盈利超预期主要系盛趣游戏并表所致。随着世纪华通完成对盛趣游戏的股权交割，盛趣游戏的研发、发行优势将在下半年进一步体现。

目前，世纪华通汽配业务是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商。依托现有资源，世纪华通的汽车零部件业务发展将在做好现有产品的基础上，重点做好市场开拓及成本控制二条主线，顺应汽车行业往人工智能方向发展的趋势协同开发新一代“人机互动”平台。

在游戏业务板块，世纪华通自2014年进军游戏行业，并购天游、七酷、点点互动等游戏公司。2019上半年，世纪华通顺利完成对盛趣游戏的重组工作，补充公司在游戏产业链布局最重要的一环，至此，世纪华通打通从研发、运营，至全球发行等多模块，已经形成网络游戏板块的全产业链布局。